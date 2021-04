تيسلا تربح 100 مليون دولار من عملة بيتكوين

أعلنت شركة تيسلا عن نتائج الربع الأول، بما في ذلك صافي ربح ربع سنوي بلغ 438 مليون دولار، وساهمت مبيعات الشركة من عملة بيتكوين خلال الربع أيضًا بمبلغ 101 مليون دولار في صافي الأرباح.

وفي شهر فبراير، أحدثت تيسلا هزة عندما أعلنت عن شراء بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار وقالت: إنها قد تواصل الاستثمار في العملة المشفرة على نطاق أوسع.

وقالت شركة صناعة السيارات: إنها باعت أصولًا رقمية بقيمة 272 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، وجنت 101 مليون دولار من البيع، وهو ما يمثل نحو 10 في المئة من مقتنياتها في ذلك الوقت.

وأضافت تيسلا: إنها لا تزال تملك أصولا رقمية بقيمة 1.33 مليار دولار في ميزانيتها العمومية، وإن مبيعات بيتكوين أحدثت تأثيرًا إيجابيًا بقيمة 101 مليون دولار على ربحية الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2021.

وقالت في بيان: لدينا مشتريات بقيمة 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية، بالإضافة إلى 272 مليون دولار من عائدات مبيعات الأصول الرقمية خلال الربع.

وأضافت الشركة أن ربحيتها قد تم دعمها من بيع بيتكوين مما ساهم في إحداث تأثير إيجابي بقيمة 101 مليون دولار، ويظهر هذا كتخفيض قدره 101 مليون دولار في نفقات التشغيل في بيان عمليات الشركة.

ويشير هذا إلى أن الشركة قلبت بسرعة بعض مشترياتها من عملة بيتكوين لتحقيق مكاسب قدرها 101 مليون دولار، حيث ارتفعت أسعار بيتكوين خلال الربع.

كما قال المدير المالي: كنا نبحث عن مكان لتخزين النقود لم يتم استخدامه على الفور للحصول على عوائد، ونكون قادرين على الوصول إلى النقود بسرعة أيضًا.

وأضاف: أثبتت بيتكوين أنها قرار جيد ومكان جيد لوضع بعض أموال الشركة التي لا يتم استخدامها في العمليات اليومية، وتمنحنا بعض العائد من ذلك.

وتقبل تيسلا مدفوعات بيتكوين من العملاء الآن، وذلك بعد أن أعلنت في شهر مارس أنها بدأت بقبول العملة المشفرة كطريقة دفع مقابل مركباتها.

وتخطط الشركة لمواصلة إضافة بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية من مبيعات السيارات، وتستمر في تجميع بيتكوين من خلال معاملات العملاء، وتصدر اعلانات متعلقة بالعملة الرقمية في المستقبل

No, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity of Bitcoin as an alternative to holding cash on balance sheet.

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021