آبل تصدر تحديث iOS 14.5 الذي تتخوف منه فيسبوك

أصدرت شركة آبل iOS 14.5، التحديث البرمجي الجديد لأجهزة آيفون، الذي يضيف الكثير من الميزات الجديدة، مثل تحديثات سيري والبودكاست وآبل نيوز ودعم أحدث أذرع التحكم في الألعاب.

واحتلت تغييرات الخصوصية الجديدة المضمنة في التحديث عناوين الأخبار لشهور، حيث يمنح التحديث المستخدمين مزيدًا من الشفافية والتحكم في التطبيقات التي تريد تتبعهم للإعلان.

وكانت فيسبوك على وجه الخصوص قلقة بشأن تغيير الخصوصية، لأنه قد يحد من قدرتها على استهداف الإعلانات بشكل فعال لمستخدمي آيفون.

وإليك نظرة عامة على الميزات الجديدة في iOS 14.5.

التطبيقات تواجه صعوبة في تتبعك:

يتضمن IOS 14.5 ميزة App Tracking Transparency، التي من المتوقع أن يكون لها آثار كبيرة في طريقة عمل إعلانات الهاتف المحمول.

وتظهر لك نافذة منبثقة عندما تفتح تطبيقًا يريد الوصول إلى معرف جهازك الفريد للمعلنين، وتسأل هذه النافذة المنبثقة عما إذا كنت تريد أن يتم تعقبك، وتوضح سبب طلب التطبيق منك الاشتراك.

وقالت العديد من الشركات التي تعتمد على الإعلان عبر الإنترنت: إن تغيير الخصوصية يقلل من فعالية الإعلانات المستهدفة وربحيتها.

وشنت فيسبوك حملة ضد هذا التغيير، ويبدو أنها قد تخسر إيرادات نتيجة لذلك.

Apple Watch تفتح قفل آيفون عندما ترتدي قناعًا:

أضافت آبل هذه الميزة بالنظر إلى أن أحدث هواتفها تعتمد على Face ID، التي لا تعمل عندما ترتدي قناعًا، ويمكنك الآن إعداد Apple Watch لفتح قفل آيفون عندما ترتدي قناعًا.

سيري لديه أصوات جديدة:

لم يعد المساعد الصوتي سيري يتحول إلى صوت أنثوي افتراضيًا عند إعداد آيفون، وبدلاً من ذلك، تتم مطالبتك بالاختيار من بين أربعة أصوات افتراضية عند تشغيل جهاز آيفون الجديد.

سيري يمكنه الإعلان عن المكالمات من خلال AirPods:

يعلن سيري الآن عن المكالمات عبر AirPods أو CarPlay أثناء القيادة ويتيح لك التحدث للرد على المكالمة، ويعتمد هذا على ميزة موجودة، التي تتيح لسيري قراءة رسائلك النصية من خلال AirPods.

سيري يتعلم تشغيل الموسيقى من سبوتيفاي والخدمات الأخرى:

يبدأ سيري في iOS 14.5 بتعلم تشغيل الموسيقى أو خدمة البث الصوتي التي تستخدمها كثيرًا وتشغيل طلباتك من تلك الخدمة، ولا يزال يتعذر عليك تغيير الإعداد الافتراضي من آبل ميوزك إلى سبوتيفاي، لكن إذا واصلت مطالبة سيري بتشغيل الموسيقى من سبوتيفاي، فيبدأ بتعلم تشغيلها من هناك.

دعم أذرع تحكم Xbox Series S و Xbox Series X و PS5:

يوفر iOS 14.5 دعم البلوتوث لأذرع تحكم Xbox Series S و Xbox Series X و PS5، التي لم تعمل سابقًا مع آيفون.

ويعني هذا أن الأشخاص الذين لديهم الأنظمة الجديدة يمكنهم ممارسة الألعاب مع دعم أذرع التحكم عبر أجهزة آيفون وآيباد.





