JD.com تدفع رواتب بعض الموظفين باليوان الرقمي

تحظى خطة الصين لتقديم عملتها الرقمية المسماة اليوان الرقمي بالكثير من المساعدة من تكتلاتها التقنية.

وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية JD.com، التي تتنافس مع علي بابا، اليوم الإثنين: إنها بدأت دفع رواتب بعض الموظفين باليوان الرقمي منذ شهر يناير، وهو الإصدار الافتراضي للعملة الفعلية للبلاد.

وكانت الصين مشغولة بتجربة العملة الرقمية خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي شهر أكتوبر، وزعت مدينة شنتشن، وهي مدينة جنوبية معروفة بسياساتها الاقتصادية التقدمية، ما قيمته 10 ملايين يوان من العملة الرقمية على 500 ألف ساكن، الذين يمكنهم بعد ذلك استخدام الأموال للتسوق لدى بعض تجار التجزئة عبر الإنترنت وغير المتصلين بالإنترنت.

وحذت العديد من المدن الصينية الكبيرة الأخرى حذو شنتشن، ويتعين على المقيمين في هذه المناطق التقدم من خلال بنوك مختارة لبدء الاستلام والدفع باليوان الرقمي.

وتمثل مبادرة العملة الرقمية جهدًا جماعيًا يشارك فيه المنظمون والبنوك التجارية ومقدمي الحلول التكنولوجية في الصين.

ولا يزال المخطط يحاكي كيفية تداول اليوان المادي في الوقت الحالي، إذ توزع البنوك التجارية الستة الكبرى في الصين، بتوجيه من البنك المركزي، اليوان الرقمي على البنوك الأصغر وشبكة من مزودي الحلول التقنية، الذين يمكنهم المساعدة في جلب المزيد من حالات الاستخدام إلى الأموال الإلكترونية الجديدة.

ودخلت JD.com في شراكة مع البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC لإيداع الدخل الرقمي.

وأصبحت عملاقة التجارة الإلكترونية من أوائل المؤسسات في الصين التي تدفع الأجور باليوان الرقمي، وبدأ بعض العاملين الحكوميين في مدينة سوتشو الشرقية في شهر أغسطس بالحصول على رواتبهم من خلال الأموال الرقمية.

وشاركت شركات التكنولوجيا الصينية الرئيسية في جميع المجالات بنشاط في بناء النظام البيئي الرقمي لليوان، مما يساعد الحكومة المركزية على تتبع تدفقات الأموال بشكل أفضل.

وبصرف النظر عن JD.com، بدأت منصة بث الفيديو Bilibili ومزود الخدمات عند الطلب Meituan وتطبيق Didi أيضًا بقبول اليوان الرقمي لمشتريات المستخدم.

وأصبحت شركة تينسنت العملاقة للألعاب والشبكات الاجتماعية إحدى مشغلي اليوان الرقمي وتشارك في التصميم والبحث والتطوير والعمل التشغيلي للنقود الإلكترونية.

كما تعاونت مجموعة Ant Group، التي تخضع لعملية إصلاح كبيرة بعد الاكتتاب العام الأولي المتوقف، مع البنك المركزي للعمل على بناء البنية التحتية لنقل الأموال رقميًا.

وأطلقت شركة هواوي، عملاقة معدات الاتصالات، للمرة الأولى محفظة عبر أحد نماذجها من الهواتف الذكية، بحيث تتيح المحفظة للمستخدمين إنفاق اليوان الرقمي على الفور حتى إذا كان الجهاز غير متصل بالإنترنت.





