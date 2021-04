5 نصائح لتحقيق أقصى استفادة عند بث الموسيقى في تطبيق Spotify

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (عدم تشغيل هذا الفنان) Don’t play this artist.

إذا أردت ظهور هذا الفنان في قوائم التشغيل الخاصة بك لاحقًا مرة أخرى فاتبع الخطوات المذكورة نفسها ثم اختر (السماح بتشغيل هذا الفنان) Allow to play this artist.