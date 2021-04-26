صفقة اليوم..إحتراف التسويق عبر TikTok مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحتراف التسويق عبر TikTok

عدد الدورات: 5.

عدد الدروس: 304.

المدة: 24 ساعة.

تحتل منصة ( تيك توك ) TikTok المركز السابع في قائمة أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا في العالم خلال 2020، حيث وصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 800 مليون مستخدم نشيط حول العالم، تنتمي الأغلبية العظمى منهم إلى الجيل Z وهم فئة مهمة من المستخدمين بالنسبة للمسوقين.

تشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من نصف مستخدمي TikTok تتراوح أعمارهم بين 17 و 24 عامًا، وهي الفئة العمرية التي تستهدفها معظم العلامات التجارية في إستراتيجيات تسويقها، لذلك تُعتبر منصة (TikTok) واحدة من أحدث المنصات وأكثرها نموًا وجذبًا للتسويق للعلامات التجارية.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف التسويق عبر TikTok من الصفر، ابتداءً من التعرف على آلية عمل المنصة وكيفية إنشاء مقاطع فيديو جذابة للاستحواذ على الجمهور بسرعة، ومرورًا بالتعرف على أنواع الإعلانات في TikTok، وكيفية إنشاء حملات تسويقية فعّالة، وانتهاءً بتعلم أفضل إستراتيجيات التسويق عبر TikTok.

تضم هذه الحزمة دورة كاملة حول كيفية استخدام منصة (إعلانات تيك توك) TikTok Ads ، وتصميم الحملات الإعلانية، وإنشاء حساب جديد، والحصول على 10 آلاف متابع في غصون 30 يومًا فقط، وكيفية الحصول على ملايين المشاهدات لمقاطع الفيديو من خلال تعلم أفضل إستراتيجيات التسويق التي ستساعدك على الوصول للعملاء المستهدفين بسهولة وفاعلية، وتحقيق أهداف عملك بنجاح.

هناك دورة أخرى حول كيفية إنشاء مقاطع فيديو رأسية احترافية في TikTok وكيفية مشاركتها كقصص جذابة على كل من: فيسبوك، وإنستاجرام، ويوتيوب للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، وزيادة شعبية علامتك التجارية.

كما ستتعلم كيفية الاستفادة من خوارزميات TikTok لتعزيز المبيعات عن طريق الوصول إلى العملاء المستهدفين وجذب عملاء جدد لعلامتك التجارية بسهولة.



وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام الدورة التدريبية.

تشمل هذه الدورة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1000 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه حزمة التسويق عبر TikTok :

The Complete TikTok Masterclass: How To Go Viral & Get Millions of Views

TikTok Marketing 2020: Grow Your Account & Master TikTok Ads

TikTok for Beginners

Powerful Social Media Marketing for Beginners

TikTok Marketing Made Easy for Beginners

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