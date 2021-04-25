Evercade VS .. منصة ألعاب بنمط قديم تواكب العصر

أطلقت شركة Blaze Entertainment ومقرها المملكة المتحدة، Evercade VS، وهي منصة ألعاب منزلية بالنمط القديم تستخدم خراطيش خاصة لتشغيل الألعاب بدلاً من بطاقة SD أو خدمة عبر الإنترنت.

وتأتي المنصة الجديدة بعد أن أصدرت الشركة في عام 2020 جهاز Evercade المحمول الذي يتصل بجهاز التلفاز من خلال منفذ Mini HDMI، لكن شاشته بقياس 4.3 إنشات تثبت أنه مصمم بشكل أكبر للألعاب القديمة أثناء التنقل.

وكان جهاز Evercade المحمول يتيح لك تشغيل الألعاب القديمة من Atari و Namco وشركات أخرى عبر شاشة كبيرة، لكن لم يكن هناك طريقة لاستخدامه مع الألعاب المتعددة اللاعبين، حتى إذا كانت اللعبة تدعم الميزة.

ويحل الجهاز الجديد Evercade VS هذه المشكلة إذا كنت ترغب في اللعب مع الأصدقاء والعائلة، مما يسمح لما يصل إلى أربعة أشخاص باللعب مع لاعبين محليين متعددين باستخدام أذرع التحكم عبر USB.

وتعمل المنصة الجديدة على تشغيل جميع خراطيش المنصة القديمة تقريبًا، باستثناء خرطوشتين تعرضان مجموعات Namco Museum.

وتبعًا لذلك، لن تتمكن من لعب ألعاب Pac-Man و Dig Dug و Galaga والألعاب الأخرى المضمنة في تلك الخراطيش المرخصة بشكل حصري للاستخدام في الأجهزة المحمولة.

ويمكنك إدخال خرطوشتين في وقت واحد، لأن الجهاز يحتوي على فتحة خرطوشة مزدوجة وواجهة يمكنها عرض ما يصل إلى 40 لعبة في وقت واحد.

وفي الوقت الحالي، أصدرت Blaze Entertainment أكثر من 260 لعبة عبر أكثر من 20 خرطوشة، مع خطط لإصدار المزيد في المستقبل.

ويتم تشغيل Evercade VS بواسطة وحدة معالجة مركزية رباعية النوى بتردد 1.5 جيجاهرتز، وتحتوي على 512 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وإخراج بدقة 1080 بكسل.

وتخزن منصة الألعاب بيانات الحفظ والتحميل في الخرطوشة نفسها، مما يتيح لك المتابعة من حيث توقفت عبر جهاز Evercade المحمول باليد، أو العكس.

وعلى عكس الجهاز السابق المحمول، فإن الجهاز الحالي لديه اتصال بالشبكة اللاسلكية للتحديثات، وكذلك لأي ميزة مستقبلية عبر الإنترنت تقرر Blaze Entertainment طرحها.

ومن المفترض أن تكون منصة الألعاب متاحة للطلب الأولي بدءًا من 28 مايو مقابل 99 دولار، على أن يبدأ الشحن بأوائل شهر نوفمبر.





