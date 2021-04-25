أعلنت شركة سامسونج سابقًا عن تغييرات مهمة في خدمة التخزين السحابي التابعة لها سامسونج كلاود Samsung Cloud من خلال إلغاء بعض الميزات وحذف جميع البيانات نهائيًا، وستقوم بإلغاء هذه الميزات للمستخدمين على مرحلتين.

حيث وفرت للمستخدمين إمكانية نقل بياناتهم إلى خدمة (ون درايف) OneDrive التابعة لشركة مايكروسوفت مجانًا دون الحاجة إلى تنزيلها على جهاز آخر أولًا، ولكن مع ذلك إذا فاتتك الفرصة في نقل بياناتك، فلا يزال بإمكانك تحميلها على حاسوبك أو أي هاتف سامسونج آخر حتى تاريخ 30 يونيو القادم، فقط تأكد من تنزيل بياناتك بحلول هذا الوقت، حيث ستقوم سامسونج بعد هذا التاريخ بحذف جميع البيانات بشكل نهائي.

إليك كيفية تحميل البيانات من سامسونج كلاود في الحاسوب أو الهاتف بسهولة:

أولًا: كيفية تحميل البيانات من سامسونج كلاود على الهاتف أو الجهاز اللوحي:

هناك طريقتان لحفظ البيانات الموجودة في حسابك في خدمة سامسونج كلاود في الهاتف أو الجهاز اللوحي الخاص بك، هما:

الطريقة الأولى:

افتح تطبيق سامسونج كلاود في هاتفك أو جهازك اللوحي.

اضغط على خيار (تنزيل بياناتي) Download my data.

في الشاشة التالية، حدد الملفات التي تريد تنزيلها ثم اضغط على خيار (تنزيل) Download.

الطريقة الثانية:

افتح تطبيق (المعرض) Gallery في هاتفك أو جهازك اللوحي.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (تنزيل المحتوى من السحابة) Download content from cloud.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لبدء تنزيل البيانات في هاتفك أو جهاز اللوحي.

ملاحظة: سيظهر لك شريط في مركز الإشعارات تخبرك بمدى التقدم في عملية التنزيل، وتذكر يجب أن يكون لديك مساحة تخزين كافية في هاتفك لحفظ البيانات، بالإضافة إلى التأكد من عدم إلغاء التنزيل لأي سبب من الأسباب، لأنه في هذه الحالة ستُحذف جميع الملفات التي تم تنزيلها وستحتاج إلى إعادة تشغيل العملية مرة أخرى من البداية.

ثانيًا: كيفية تحميل بياناتك في خدمة سامسونج كلاود في الحاسوب:

الطريقة الأخرى لحفظ بياناتك في خدمة سامسونج كلاود هي تحميلها في الحاسوب، حيث سيكون هذا هو الخيار الأفضل إذا كان لديك الكثير من البيانات في الخدمة ولا تريد استهلاك سعة التخزين في هاتفك، ثم يمكنك لاحقًا نقل الملفات التي تم تنزيلها إلى جهاز تخزين USB أو أي خدمة سحابية أخرى، ويمكنك الوصول إلى ملفاتك من خلال تسجيل الدخول إلى الخدمة عبر متصفح الويب، أو عن طريق تثبيت إصدار تطبيق Samsung Gallery لحاسوب ويندوز 10.





