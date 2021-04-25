فيرجن موبايل تستعد لدخول السوق الكويتي

أعلنت شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا Virgin Mobile عن نيتها إطلاق عملياتها في الكويت.

ويأتي هذا الإعلان بعد التطبيق الناجح للحصول على رخصة تجارية من خلال شراكة مع شركة الاتصالات الكويتية stc لتمكين عملياتها وتأمين تمويل الديون وحقوق الملكية للتوسع.

ويطلق مشغل الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول في المنطقة MVNO عروضه القائمة على التطبيقات الرقمية بالكامل في البلاد تحت علامته التجارية.

وتعمل stc الكويت كمزود قائم على المرافق المضيفة مع فيرجن موبايل الكويت لتقديم الخدمات الرقمية للعملاء في الدولة.

ومن المقرر أن تنطلق الشركة في الكويت قبل نهاية هذا العام لتصبح رابع مشغل محلي لخدمات الهاتف المحمول.

وتعتمد جميع تقنيات تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الخاصة بالعمليات الجديدة على منصة التشغيل الرقمي الخاصة بالشركة.

وعلق المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: إن وجودنا في الكويت، بعد عمليات الإطلاق الناجحة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء من التزامنا المستمر بتوفير المزيد من الخيارات دائمًا للعملاء.

وتم تمويل التوسع في الكويت بواسطة شركة وفرة الدولية للاستثمار وشركة إمبالس إنترناشيونال للاتصالات وشركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للاستثمار الدولي: قدمت وفرة تمويل ديون بقيمة 13 مليون دولار أمريكي للسماح بتوسيع علامة فيرجن التجارية في سوق الكويت، وهذا هو الاستثمار الأول من نوعه الذي تم إنشاؤه لإنشاء شبكة اتصالات افتراضية.

ويتم توفير ما تبقى من التمويل كتمويل أسهم، مع قيادة إمبالس إنترناشيونال لصفقة الأسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إمبالس إنترناشيونال للاتصالات: قادت إمبالس إنترناشيونال قائمة حقوق الملكية البالغة 7 ملايين دولار للكيان الكويتي، وهو ما يعد علامة فارقة لقطاع الاتصالات في الكويت، حيث تعد هذه أول شركة MVNO تدخل السوق.

وأضاف: تتيح هذه الصفقة لشركة فيرجن موبايل الكويت تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية في مجالها، ونقل التكنولوجيا والمعرفة في قطاع الاتصالات مع توفير منصة رقمية تعكس الاتجاه العالمي لمقدمي الخدمات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

وتخدم فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا 3 ملايين عميل في جميع أنحاء المنطقة، وتعمل في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مثل: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

وتقدم الشركة خدمات استشارية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – دو du – في الإمارات العربية المتحدة.





