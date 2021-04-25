آبل تتجاهل مستخدمي آيباد برو الأوائل عبر Magic Keyboard

تخاطر شركة آبل بخسارة المستخدمين من خلال جعل لوحة مفاتيح Magic Keyboard البالغة تكلفتها 349 دولار والصادرة في 2020 غير متوافقة مع نماذج آيباد برو لعام 2021 بعد عام واحد فقط من إطلاقها، وعدم تقديمها لمستخدمي الجهاز الأوائل مسار ترقية معقول كبديل.

وتم طرح أول لوحة مفاتيح Magic Keyboard لجهاز آيباد برو للمرة الأولى في شهر أبريل من عام 2020.

والجدير بالذكر أنه بالرغم من الإعلان عنهما معًا، فقد تم طرح لوحة المفاتيح للبيع بشكل منفصل عن تحديث آيباد برو لعام 2020.

وتم إصدار Magic Keyboard بعد أكثر من شهر من إصدار آيباد برو، ووصلت لأيدي المستهلكين في شهر مارس من العام الماضي.

وقدمت Magic Keyboard توافقًا مع تشكيلة الحاسب اللوحي لعام 2020 و 2018، التي تميزت بشكل متطابق إلى حد كبير.

وبالنظر إلى سعر لوحة المفاتيح Magic Keyboard البالغ 349 دولار، وتاريخ بيعها، بالإضافة إلى التوافق مع نماذج 2018، فمن المحتمل أن يفترض العديد من المشترين أن الملحق الاختياري سيكون له عمر طويل وتوافق مستقبلي.

واختارت آبل التأكد على أن لوحة المفاتيح Magic Keyboard لعام 2020 غير متوافقة مع جهاز آيباد برو الأحدث بقياس 12.9 إنشًا بعد أيام فقط من الإعلان عن الجهاز الجديد.

وينطبق هذا على جهاز iPad Pro لعام 2021 الأكبر حجمًا فقط، الذي يتميز بشاشة Mini LED Liquid Retina XDR، التي جعلت الجهاز الجديد أكثر سمكًا قليلاً من النماذج السابقة، بمقدار نصف ميليمتر فقط.

وأكدت آبل أن نصف ميليمتر يكفي لجعل لوحة مفاتيح Magic Keyboard الأصلية غير متوافقة مع جهاز iPad Pro الجديد.

ويحتاج أي شخص يتطلع إلى الترقية إلى شراء أحدث لوحة مفاتيح، ويجب عليه دفع 349 دولار مرة أخرى، بالإضافة إلى الضرائب.

ويبدأ سعر جهاز iPad Pro الجديد بقياس 12.9 إنشًا من 1099 دولار، بينما يجب دفع 350 دولار من أجل الحصول على لوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة، بحيث يصبح المجموع تقريبًا 1500 دولار.

وبسعر 349 دولار، فإن لوحة المفاتيح Magic Keyboard، التي هي مجرد لوحة مفاتيح ولوحة تتبع مع منفذ شحن إضافي، تصبح أغلى من جهاز آيباد العادي البالغ سعره 329 دولار، التي يعمل بمفرده ويشغل التطبيقات نفسها.

وبالرغم من أن آبل لم تستطع تحدي قوانين الفيزياء في بناء أحدث أجهزة آيباد، إلا أنها يمكن أن تكسب بعض الاحترام من خلال تلبية احتياجات مستخدميها الأوائل وجعل الموقف أقل تكلفة.

وبالنسبة لشركة فخورة جدًا بأرقام رضا العملاء وولاء العلامة التجارية، فإن برنامج استبدال Magic Keyboard، الذي يقدم خصمًا لأولئك الذين اشتروا الملحق في العام الماضي، سيكون أفضل من لا شيء.

ولن يتم شحن جهاز آيباد برو الجديد بقياس 12.9 إنشًا ولوحة المفاتيح Magic Keyboard الخاصة به حتى النصف الثاني من شهر مايو، ويجب أن يكون هذا الوقت كافيًا للشركة لوضع خطة لدعم مستخدمي آيباد وتقديم حل وسط مناسب لمالكي Magic Keyboard.

وفي مقابلة مع شبكة CNBC في عام 2019، حدد تيم كوك ثلاثة أشياء يعتقد أنها الأكثر أهمية بالنسبة للشركة، وهي الابتكار ورضا العملاء وولائهم، وقال كوك: أريد أن يكون العميل سعيدًا، ونحن نعمل من أجلهم.





