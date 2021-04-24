iOS 15 يجدد الإشعارات وشاشة آيباد الرئيسية

من المفترض أن تكشف شركة آبل النقاب عن الإصدارات الجديدة من أنظمتها التشغيلية لأجهزة آيفون وآيباد iOS 15 و iPadOS 15 في مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC في 7 يونيو، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة بلومبيرج.

وتبعًا لذلك، فإن الشركة تستعد للتحديث الأكثر أهمية للشاشة الرئيسية لجهاز آيباد منذ إطلاق المنتج للمرة الأولى في عام 2010.

وتم الإعلان عن تحديث iOS 14 في العام الماضي خلال WWDC في 22 يونيو، قبل أن يصبح متاحًا للتنزيل في 16 سبتمبر مع إصدار تشكيلة iPhone 12.

ويتضمن التقرير مجموعة من التفاصيل حول ما يمكن توقعه من أحدث إصدارات أنظمة التشغيل للأجهزة المحمولة من آبل iOS 15 و iPadOS 15، وفيما يلي أهم النقاط:

المرشحات الجديدة للإشعارات على أساس حالة المستخدم : يتمتع المستخدمون بالمزيد من التحكم الدقيق في كيفية عرض الإشعارات بناءً على ما إذا كانوا يقودون أو في العمل أو قاموا بتشغيل وضع عدم الإزعاج، وذلك من خلال قائمة جديدة يمكن الوصول إليها من شاشة القفل ومركز التحكم.

ترقية الشاشة الرئيسية لجهاز آيباد: تتضمن الترقية القدرة على إضافة عناصر واجهة مستخدم، وبالرغم من إن التقرير لا يقدم أي تفاصيل أخرى، لكنه يوضح أن هذه الترقية تمثل التحديث الأهم لشاشة آيباد الرئيسية منذ إطلاق المنتج.

الوصول السريع إلى بيانات الخصوصية: تتيح القائمة الجديدة للمستخدمين رؤية المعلومات التي تجمعها التطبيقات عنهم، ومن المفترض أن يؤدي هذا إلى الاستفادة من البيانات نفسها التي استخدمتها آبل في ملصقات الخصوصية الجديدة التي تم تقديمها إلى متجر التطبيقات في شهر ديسمبر الماضي.

تحديث شاشة قفل iOS: يشمل ذلك الوصول إلى قائمة الخصوصية أعلاه، وليس من الواضح ما إذا كانت هناك أي تغييرات أخرى قادمة.

ترقيات اجتماعية لـ iMessage: تساعد الميزات الجديدة iMessage في التنافس مع واتساب بهدف نهائي يتمثل في العمل كشبكة اجتماعية، لكن التقرير يقول: إن هذا الهدف النهائي ما زال في مرحلة مبكرة من التطوير وقد يتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام.

تحديثات طفيفة لأنظمة macOS و watchOS و tvOS: أطلقت آبل إعادة تصميم كبيرة لنظام macOS العام الماضي مع Big Sur، لذلك يبدو من الصواب توقع تغييرات صغيرة فقط هذه المرة.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يصل نظام iOS 14.5 الأسبوع المقبل ليقدم دعمًا لأجهزة تعقب العناصر AirTag الجديدة من آبل، وميزات البث الصوتي الجديدة للشركة.





