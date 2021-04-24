Guacamole تتيح لك الرد على المكالمات دون Hey Google

تختبر شركة جوجل ميزة جديدة تحت الاسم الرمزي Guacamole، التي من شأنها أن تتيح لك إيقاف التنبيهات والمؤقتات والرد على المكالمات عبر هاتف أندرويد بمجرد قول “توقف” و “غفوة” و “الرد أو رفض المكالمة”، دون الحاجة إلى حمل هاتفك أو حتى قول عبارة Hey Google.

وربما لم تكن عملاقة البحث تخطط للكشف عن هذا الأمر حتى مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2021 الذي يعقد في 18 مايو، لكن المعلومات حول Guacamole قد تسربت الآن.

وتسمح Guacamole للمستخدمين بأداء مهام سريعة حساسة للوقت بالنسبة لمساعد جوجل، مثل: الرد على المكالمات أو كتم صوت التنبيهات، عبر الهاتف دون الحاجة إلى قول عبارة Hey Google أولاً.

وبدأ العمل على الميزة في الإصدار 12.8 من تطبيق جوجل في أوائل شهر مارس، وكانت الشركة شديدة السرية بشأن هذه القدرة وعملت بجد لإخفاء طبيعتها الحقيقية.

وكانت الأوصاف الأولية تقول: أنجز المهام بسرعة مع Guacamole، واستمر التطوير خلال الأسابيع التالية.

وتم نشر صفحة الإعدادات عن غير قصد، والجدير بالذكر أنها تظهر فقط في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق جوجل 12.15.9.29 الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 وليس أحدث نسخة معاينة مطورين من نظام التشغيل أندرويد 12.

وتختبر جوجل حاليًا هذه الميزة مع الموظفين، وهو ما يفسر الكشف غير المقصود عن الإعدادات، بحيث يجب أن يتمكن موظفو جوجل فقط من الوصول إلى قائمة المساعد التي ترتبط بصفحة داخلية.

وفي حال كانت الميزة تبدو مألوفة، فإن ذلك بسبب أن جوجل أضافت ميزة مشابهة لبعض مكبرات الصوت والشاشات الذكية Google Home و Nest Hub في Google I/O 2019، حيث كان من الممكن القول “توقف” لإيقاف رنين المنبهات منذ ما يقرب من عامين.

وقالت جوجل: نجرب باستمرار طرقًا جديدة لتحسين التجربة الكلية مع مساعد جوجل، وليس لدينا تفاصيل إضافية بشأن Guacamole لمشاركتها في الوقت الحالي.





