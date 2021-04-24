Classroom Pen 2 من مايكروسوفت للطلاب

تطرح شركة مايكروسوفت قلمًا جديدًا للاستخدام في الفصل الدراسي يسمى Classroom Pen 2، الذي يتوفر في 27 أبريل ويتم بيعه مباشرة إلى المدارس.

وأطلقت الشركة أول قلم Classroom في عام 2019، وبيع هذا القلم مقابل 39.99 دولار لكل وحدة.

وكان متوافقًا مع أي جهاز يدعم بروتوكول MPP، بما في ذلك عدد من الأجهزة التي لا تعمل بنظام ويندوز.

وتبيع مايكروسوفت Classroom Pen 2 للمدارس في عبوات تتضمن 20 قلمًا مقابل 399.80 دولار، مما يعني أن السعر يصل إلى 19.99 دولار لكل قلم.

ووفقًا لتدوينة مايكروسوفت، يبدو أن هذا القلم قد جرى تحسينه بالنسبة لأجهزة Surface Pro و Surface Go من مايكروسوفت فقط، ولم يتم ذكر أجهزة ويندوز الأخرى.

وتوضح مايكروسوفت أن القلم لديه تصميم محسن بالمقارنة مع النموذج السابق، وذلك بالرغم من أن الإعلان لا يشارك الكثير من التفاصيل.

ويبدو أن Classroom Pen 2 يأتي بلون مختلف ويحتوي على مشبك قلم لإرفاقه بغطاء Surface Type Cover.

وتقول الشركة أيضًا: إن الجهاز الجديد يحتوي على غلاف أطول لتحسين طريقة إمساكه.

ويحتوي القلم على زرين، كما إنه يشترك في بعض الميزات الخاصة بالفصل الدراسي مع قلم Classroom Pen.

ويجري بيع القلم مع أطراف بديلة لرأس القلم وبطاريات ويتضمن فتحة، بحيث يمكن للمدرسين ربط سلسلة من خلالها لربط القلم بجهاز Surface.

ويعد هذا الإصدار جزءًا من دفعة مايكروسوفت لتحدي أجهزة كروم بوك في مجال التعليم، وشهدت هذه الأجهزة أفضل عام لها على الإطلاق في عام 2020، حيث بدأ العديد من الطلاب حول العالم بحضور الفصل من المنزل.

وعملت مايكروسوفت مع شركاء، مثل: أيسر ودل ولينوفو، من أجل إصدار العشرات من أجهزة الحواسيب الشخصية التي تقل قيمتها عن 500 دولار والتي تعمل بنظام ويندوز في السنوات القليلة الماضية، إلى جانب تحديثات Microsoft Teams المصممة للاستخدام في الفصول الدراسية.

ويمكن أن يكون دعم القلم الإلكتروني أمرًا ضروريًا للطلاب الذين يرغبون في رسم الرسوم البيانية وتدوين الملاحظات عبر أجهزة الحواسيب المحمولة الخاصة بهم.

وتساعد الكتابة بالحبر الرقمي المدارس والمؤسسات على تعزيز الاستدامة من خلال تقليل استخدام الورق والطابعة.





