يوتيوب تمنحك تحكمًا أكبر في دقة الفيديو

تطرح منصة يوتيوب مجموعة مبسطة من خيارات دقة الفيديو أثناء البث، التي تتيح لمستخدمي نظامي التشغيل iOS وأندرويد تخصيص تجربة المشاهدة.

وتعتبر يوتيوب إحدى أكثر تطبيقات بث الفيديو شيوعًا في العالم، ويعتمد عليها الملايين من الأشخاص يوميًا للحصول على الأخبار والترفيه.

ومع ذلك، قد لا يمتلك الجميع التفضيلات أو الاحتياجات نفسها عند تحديد دقة أو جودة بث مقاطع الفيديو.

وتساعد الإعدادات الجديدة من جانب الخادم في تقليل استهلاك البيانات قليلاً أثناء مشاهدة الفيديو أثناء التنقل.

وإلى جانب الدقة المحددة في مشغل الفيديو، يمكنك الآن التبديل بين ثلاثة أوضاع منفصلة تفضل إما جودة الفيديو أو استخدام البيانات أو أيهما يعمل بشكل أفضل لاتصالك الحالي بالإنترنت.

وكان لدى المستخدمين حتى الآن خيار تحديد جودة البث بشكل فردي أو اختيار تلقائي، الذي يغير الجودة تلقائيًا اعتمادًا على سرعة اتصال الإنترنت.

وتوفر عناصر التحكم الأحدث مجموعة أكثر بساطة من الخيارات الجديدة للمستخدمين الذين لا يفهمون دقة الفيديو.

ويتمثل الخيار الأول بالجودة الأعلى للصورة، الذي يستخدم المزيد من البيانات لتقديم بث أفضل جودة.

وبالرغم من أن يوتيوب لم توضح، لكن الخيار الجديد يقدم دقة 720 بكسل وما فوق.

وإذا كنت تستخدم بيانات محدودة، فيمكنك اختيار الخيار الثاني، موفر البيانات، الذي يضبط الدقة على 480 بكسل بحد أقصى، ويمكن أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى للدقة 144 بكسل.

ولا يزال الخيار التلقائي موجودًا، ويعمل على ضبط جودة البث ديناميكيًا اعتمادًا على سرعة الإنترنت الحالية لديك لتقديم أفضل تجربة.

وهناك أيضًا الخيار المتقدم الذي يتيح لك تحديد دقة معينة تريد تشغيل الفيديو فيها ويمكنك ضبط الدقة على 4K.

ويجب تنشيط هذا الخيار لكل مقطع فيديو تشاهده على حدة، ولا يمكنك اختيار تشغيل جميع مقاطع الفيديو بدقة معينة بشكل افتراضي.





