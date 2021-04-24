شريط مهام ويندوز 10 يجلب الطقس والأخبار

بدأت شركة مايكروسوفت بطرح أكبر تغيير لها بالنسبة لشريط مهام ويندوز منذ سنوات، بحيث تتوفر أداة جديدة لشريط المهام متعلقة بالطقس والأخبار في نظام التشغيل ويندوز 10.

وتقدم الأداة معلومات الطقس مباشرةً في شريط مهام ويندوز، وتتوسع الأداة أيضًا لتشمل موجز الأخبار والأسهم والرياضة ومعلومات الطقس.

وتظهر الخلاصة المصغرة للمحتوى عند تنشيط الأداة فقط، ويمكن تخصيصها بالكامل بأحدث الأخبار الرياضية والعناوين ومعلومات الطقس.

ويؤدي النقر على القصة إلى فتحها في المتصفح، ويمكنك أيضًا حفظ المقال لقراءته لاحقًا ومشاركته إذا كنت ترغب في ذلك.

ويمكنك تعديل اختيار الموضوعات التي تراها في خلاصتك، بالإضافة إلى المنشورات التي يستخدمها ويندوز لمقالات المصدر.

وتستخدم مايكروسوفت شبكة Microsoft News الخاصة بها لعرض الأخبار والمحتوى من أكثر من 4500 مصدر.

وتستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي لمعرفة الأخبار ذات الصلة بك عند رفض الأخبار أو إبداء الإعجاب بها في الخلاصة.

وإذا كنت لا تهتم بهذه الأداة الجديدة، فمن السهل تعطيلها، أو يمكنك الاحتفاظ بمعلومات الطقس تظهر في شريط المهام.

ويبدأ طرح هذه الأداة الجديدة لأولئك الذين يختارون معاينة التحديث التراكمي لشهر أبريل 2021 لنظام التشغيل ويندوز 10.

ويحدث التوافر على نطاق أوسع خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع بدء طرح تحديث أمان ويندوز في شهر مايو.

ومن خلال إضافة الأخبار والاهتمامات إلى شريط المهام، تقول مايكروسوفت: إنها تحاول تحقيق عدد قليل من الأهداف، بما في ذلك تسهيل العثور على محتوى إخباري عالي الجودة وذو صلة.

وتختبر مايكروسوفت هذه الأداة منذ شهر يناير، وظهرت مبكرًا قبل تحديثات 21H1 و 21H2 المخطط لها هذا العام.

وأصبحت مايكروسوفت في المراحل النهائية من اختبار تحديث 21H1، الذي من المتوقع إطلاقه الشهر المقبل، لكن أداة شريط المهام الجديدة هذه ستكون متاحة لمستخدمي ويندوز 10 الذين يستخدمون الإصدار 1909 أو الإصدارات الأحدث.





