العملات المشفرة تخسر أكثر من 200 مليار دولار

انخفضت عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى يوم أمس الجمعة حيث أدت الزيادة المقترحة لضريبة أرباح رأس المال من الرئيس الأمريكي بايدن إلى موجة بيع.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 7.3 في المئة لتصل إلى 49730 دولار، وذلك وفقًا لبيانات Coin Metrics.

وتمثل هذه المرة الأولى التي يتم فيها تداول بيتكوين بأقل من 50000 دولار منذ أوائل شهر مارس.

وانخفضت عملة إيثيريوم بنسبة 8 في المئة إلى 2320 دولار، كما انخفضت عملة XRP، خامس أكبر عملة مشفرة، بنسبة 16 في المئة.

وتسبب هذا الانخفاض بحذف أكثر من 200 مليار دولار من قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل، وفقًا لبيانات من CoinMarketCap.

ومن المتوقع أن يرفع الرئيس بايدن ضريبة أرباح رأس المال الطويلة الأجل لأغنى الأمريكيين إلى 43.4 في المئة.

وسيكون ذلك أعلى من أعلى معدل ضرائب فيدرالية على دخل الأجور.

وينطبق معدل الضريبة الجديد على عوائد الأصول المحتفظ بها في الحسابات الخاضعة للضريبة والمباعة بعد أكثر من عام.

وأدى ذلك إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم، حيث أنهت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة جلسة يوم الخميس بخسائر.

وقال المحللون: إن المخاوف بشأن اقتراح بايدن قد تمتد لتشمل مستثمري العملات المشفرة، الذين قضوا عامًا مهمًا مع ارتفاع سعر بيتكوين بأكثر من 6 أضعاف في الأشهر الـ 12 الماضية.

وارتفعت عملة بيتكوين في عام 2021 وحده بنسبة 66 في المئة بينما ارتفعت إيثيريوم بأكثر من 200 في المئة، ويرجع جزء من ذلك إلى زيادة شراء بيتكوين من المستثمرين المؤسسيين.

كما قامت شركات، مثل: تيسلا و Square، بشراء بيتكوين بما قيمته مليارات الدولارات.

وتحاول البنوك أيضًا السماح لعملائها بالمشاركة في سوق بيتكوين، وقال مورجان ستانلي في شهر مارس: إنه بدأ الوصول إلى ثلاثة صناديق تمكن من ملكية بيتكوين.

وقال المحللون: كلما زادت الأموال التي تدخل السوق، قلت التقلبات وازدادت الأمور رسوخًا، وبالنسبة إلى المستثمرين، فإن الإستراتيجية دائمًا هي عدم وضع كل شيء في سلة واحدة، وتنويع أصولك.

ولا تزال المخاوف بشأن الحملة التنظيمية ضد بيتكوين تلقي بظلالها على السوق، وتبحث السلطات في جميع أنحاء العالم في كيفية تنظيم العملات الرقمية.

وأفادت وكالة رويترز الشهر الماضي أن الهند تخطط لإدخال قانون لحظر تداول أو حتى ملكية العملات المشفرة.

ووصفت وزيرة الخزانة الأمريكية في شهر فبراير بيتكوين بأنها أصل مضارب للغاية، وقالت: إنها قلقة بشأن الخسائر المحتملة للمستثمرين.

فيما وصف نائب محافظ بنك الشعب الصيني في الأسبوع الماضي بيتكوين بأنها بديل استثماري، مما يمثل تغيرًا ملحوظًا تجاه العملات المشفرة بعد الحملة الشرسة من المنظمين في البلاد ضد الصناعة في عامي 2017 و 2018.





