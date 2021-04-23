صفقة اليوم.. تعلم كيف تصبح محلل بيانات محترفًا مع خصم 93%

وتضم دورة أخرى حول كيفية استخدام أداة ذكاء الأعمال (Power BI) في تحليل البيانات للوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة، وكيفية استيراد ملفات CSV و Excel إلى إصدار سطح المكتب من (Power BI)، وإنشاء علاقات بين الجداول المختلفة لإنشاء نماذج البيانات، ثم ستنتقل إلى تعلم كيفية استخدام (Power Query) لتنظيم البيانات وفرزها، واستخراج تقارير تفاعلية ومشاركتها مع فريق العمل.