صفقة اليوم.. تعلم كيف تصبح محلل بيانات محترفًا مع خصم 93%

- حزمة تحليل البيانات لعام 2021 ــــ The 2021 Advanced Data Analyst Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 264.
- المدة: 29 ساعة.
- تطورت مجالات علوم البيانات والتعلم الآلي بسرعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لذلك تمتلك كل شركة كبرى في أي مجال الآن فريقًا كاملًا من محللي البيانات، وهذا ما جعل مجال تحليل البيانات أحد أسواق العمل الأسرع نموًا في السنوات القليلة الماضية.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تحليل البيانات من خلال فهم كيفية استخدام منهجيات التحليل وعلوم البيانات لاتخاذ قرارات أفضل، وفهم المخططات والرسوم البيانية والأدوات المستخدمة في التحليلات والتصور، واستخدامها للوصول إلى رؤى ذات مغزى، وكذلك استخدام أشهر البرامج والأدوات مثل: مايكروسوفت إكسل، و Power BI، بالإضافة إلى التعرف على كيفية استخدام لغة البرمجة (بايثون) Python في تحليل البيانات.
- تتضمن هذه الحزمة دورة كاملة حول كيفية استخدام لغة البرمجة (بايثون) – التي تعد من أكثر لغات البرمجة شيوعًا – في تحليل البيانات وذكاء الأعمال، حيث ستتعرف على أنواع البيانات الأساسية في بايثون، وكيفية التعامل معها من خلال التدريبات العملية على مشاريع صغيرة.
- وتضم دورة أخرى حول كيفية استخدام أداة ذكاء الأعمال (Power BI) في تحليل البيانات للوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة، وكيفية استيراد ملفات CSV و Excel إلى إصدار سطح المكتب من (Power BI)، وإنشاء علاقات بين الجداول المختلفة لإنشاء نماذج البيانات، ثم ستنتقل إلى تعلم كيفية استخدام (Power Query) لتنظيم البيانات وفرزها، واستخراج تقارير تفاعلية ومشاركتها مع فريق العمل.
- ستتعلم كيفية استخدام تقنية (Power Query) التي تمكنك من اكتشاف مصادر البيانات ودمجها وفرزها لتلبية احتياجات التحليل، وتتوفر ميزات Power Query في كل من: Excel وإصدار سطح المكتب من (Power BI).
- تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول احتراف العمل في برنامج إكسل، ابتداءً من الأساسيات، وانتهاء بتعلم التقنيات المتقدمة مثل: (الجداول المحورية) Pivot Tables – وهي واحدة من أقوى أدوات التحليل وأكثرها مرونة في البرنامج – وكذلك تقنية (Power Query)، وأدوات أخرى مثل: Power Pivot و DAX.
- ستتعلم تقنيات الرسوم البيانية المتقدمة، وكيفية دمج مجموعات متعددة ومعقدة من البيانات معًا وإنشاء خرائط البيانات الثلاثية الأبعاد، كما ستتعلم عمليات الدمج والتنسيق والتحليل والتقارير المالية العالية المستوى.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام الدورة التدريبية.
- تشمل هذه الدورة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
450 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 93%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Introduction to Python
- Power BI
- Advanced PivotTables
- Power Pivot, Power Query & DAX in Excel
- Advanced Excel 2019