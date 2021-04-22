مايكروسوفت تجلب تطبيقات Linux GUI إلى ويندوز 10

بدأت شركة مايكروسوفت في السماح لمختبري ويندوز 10 بالوصول إلى تطبيقات لينكس باستخدام واجهات المستخدم الرسومية Linux GUI.

وتتوفر المعاينة الأولى لدعم تطبيقات واجهة المستخدم الرسومية اليوم لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر Windows Insiders.

ويسمح ذلك للمطورين بتشغيل برامج تحرير واجهة المستخدم الرسومية وأدواتها وتطبيقاتها لإنشاء تطبيقات لينكس واختبارها.

ويمثل هذا امتدادًا مهمًا لنظام ويندوز الفرعي لنظام التشغيل لينكس WSL من مايكروسوفت، بعد أن أضافت الشركة نواة لينكس كاملة إلى ويندوز 10 العام الماضي.

وتعتبر WSL بمثابة طبقة توافق لتشغيل الملفات التنفيذية الثنائية لنظام التشغيل لينكس عبر نظامي التشغيل ويندوز 10 و Windows Server 2019.

وفي شهر مايو 2019، تم الإعلان عن WSL 2، حيث تم إدخال تغييرات مهمة، مثل نواة لينكس الحقيقية، من خلال مجموعة فرعية من ميزات Hyper-V.

وكان من الممكن سابقًا تشغيل تطبيقات لينكس باستخدام واجهات المستخدم الرسومية داخل ويندوز باستخدام خادم X تابع لجهة خارجية.

لكن الدعم الرسمي من مايكروسوفت يعني أن هناك أيضًا تسريعًا لأجهزة وحدة معالجة الرسومات حتى تعمل التطبيقات والأدوات بسلاسة.

ويتم أيضًا تضمين دعم الصوت والميكروفون، لذلك يمكن لمطوري لينكس اختبار أو تشغيل مشغلات الفيديو وتطبيقات الاتصالات بسهولة.

ويجري تمكين كل هذا دون أن يضطر مستخدمو ويندوز إلى استخدام إعادة توجيه X11 ودون الحاجة إلى بدء تشغيل خادم X يدويًا.

وتبدأ مايكروسوفت تلقائيًا توزيعة لينكس المصاحبة للنظام عندما تحاول تشغيل تطبيق Linux GUI، التي تحتوي على Wayland وخادم X وخادم PulseAudio وكل شيء آخر مطلوب لإنجاز هذا العمل داخل ويندوز.

وبمجرد إنهاء التطبيق و WSL، ينتهي هذا التوزيع الخاص أيضًا، وتتحد كل هذه المكونات لتسهيل تشغيل تطبيقات Linux GUI جنبًا إلى جنب مع تطبيقات ويندوز العادية.

وتختبر مايكروسوفت أيضًا وضعًا اقتصاديًا جديدًا لمدير مهام ويندوز في هذا الإصدار الاختباري الأخير، وهي ميزة تجريبية تتيح لك التحكم في موارد المعالجة داخل إدارة المهام.

وصمم هذا الوضع لتقليل استهلاك التطبيقات لموارد النظام، وقد يكون مفيدًا إذا كنت تريد تقييد تطبيق ما بشكل مؤقت.

وإذا كنت مهتمًا باختبار تطبيقات Linux GUI عبر نظام التشغيل ويندوز 10 أو ميزة إدارة المهام الجديدة هذه، فإنك بحاجة إلى تثبيت أحدث إصدار من ويندوز 10 لمختبري ويندوز إنسايدر برقم البناء 21364، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النسخة مصممة للمطورين وليست للأجهزة التي تعتمد عليها يوميًا.





