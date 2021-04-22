جارمن تعلن عن الساعات الذكية Venu 2 و Venu 2S

كشفت شركة جارمن Garmin عن ساعاتها الذكية Venu 2 و Venu 2S الموجهة للياقة البدنية مع مجموعة من الميزات الصحية الإضافية بالمقارنة مع نموذج Venu الأصلي.

ويقدم كلا النموذجين الآن نتائج نوم مدعومة من تحليلات Firstbeat، لتتبع مراحل النوم الخفيف والعميق والنوم مع حركة العين السريعة جنبًا إلى جنب مع الحركة والنبض والتنفس.

وتحصل بعد ذلك على معلومات حول كيفية تحسين جودة نومك مباشرة من الساعة، وإذا كنت تواجه مشكلة في الارتخاء، فإنها توفر أيضًا أنشطة تنفسية منظمة لمساعدتك على التركيز والاسترخاء.

وتقدم النماذج الجديدة حسابات أنشطة جديدة للتدريب العالي الكثافة مع الرسوم المتحركة عبر الشاشة، مع إضافة أنشطة، مثل: التسلق الداخلي وتسلق الصخور والمشي لمسافات طويلة.

وتأتي أيضًا مع حسابات متطورة جديدة لتدريب القوة، بما في ذلك الرسومات التي تُظهر مجموعات العضلات التي استخدمتها.

وتشمل الميزات الجديدة الأخرى لقطات الصحة، التي تتيح لك تسجيل الإحصائيات الصحية الرئيسية ومشاركتها، وسن اللياقة الذي يستخدم عمرك الفعلي، إلى جانب النشاط ومعدل ضربات القلب المريح ودهون الجسم وإحصائيات أخرى.

وتتمتع ساعة Venu الأصلية بعمر بطارية طويل، لكن نماذج Venu 2 تمدد ذلك حتى 11 يومًا في وضع الساعة الذكية (8 ساعات في وضع GPS + الموسيقى)، أو 10 أيام و 7 ساعات في Venu 2S الأصغر.

وكما كان من قبل، تدعم النماذج الجديدة المراقبة الصحية طوال اليوم وتقدم إشعارات ذكية ومدفوعات دون تلامس وقوائم تشغيل موسيقى من سبوتيفاي وتطبيقات أخرى والمزيد.

وتأتي Venu 2 مع إطار ساعة بقياس 45 ميليمتر وحزام 22 ميليمتر، بينما تتميز Venu 2S بإطار ساعة بقياس 40 ميليمتر وحزام 18 ميليمتر.

وتأتي الساعات بألوان متعددة، بما في ذلك الأزرق والأسود والذهبي الفاتح والذهبي الوردي والفضي، وتتاح الآن عبر موقع جارمن الإلكتروني مقابل 400 يورو لكل منها في أوروبا.





