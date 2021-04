تويتر تختبر الحسابات المهنية للشركات

بدأت منصة تويتر باختبار الحسابات المهنية المعاد تصميمها بالنسبة للأنشطة التجارية والشركات، بحيث يسمح الحساب للمالكين بعرض المزيد من المعلومات التي يمكن للعملاء المحتملين رؤيتها.

وتوفر هذه الحسابات طريقة جديدة للعلامات التجارية لتقديم نفسها عبر المنصة، مع أدوات وميزات مخصصة تتماشى بشكل خاص مع نوعية واستعمالات الحسابات.

ويمكن أن يؤدي إنشاء حساب منفصل للأعمال التجارية، كما فعلت فيسبوك وإنستاجرام، إلى تسهيل مجموعة من الفرص الجديدة لتويتر، فيما يتعلق بالترويج للأعمال التجارية وتسهيل الفرص الجديدة للعلامات التجارية.

ويمكن أن تقلل تويتر من وصول تغريدات الحساب التجاري من أجل تشجيع الاستثمار في الإعلانات، مما قد يساعد في زيادة الإنفاق الإعلاني لزيادة العروض الترويجية، مع تعزيز التفاعل بين الأفراد أيضًا.

وأعلن حساب Twitter Business عن إطلاق الحسابات المهنية ونشر صورة توضح كيف تبدو، حيث لا يزال الحساب يعرض موقع الويب الخاص بالمالك وعدد المتابعين، لكنه يتميز الآن أيضًا بقسم “حول” الذي يشبه إلى حد ما موقع فيسبوك.

ونقلت الشبكة الاجتماعية معلومات عنوان النشاط التجاري إلى داخل قسم “حول”، الذي يحتوي أيضًا على خريطة وساعات العمل الخاصة بالنشاط التجاري.

وفي الجزء السفلي، يمكن للعملاء المحتملين النقر على زر للحصول على الاتجاهات إلى موقع المنشأة وزر آخر للاتصال بالمالكين مباشرةً عبر تويتر.

وتقول الشركة: تسمح الحسابات المهنية الجديدة للشركات والمؤسسات غير الربحية والناشرين والمبدعين وأي شخص آخر يستخدم تويتر للعمل بعرض معلومات محددة يريدون أن يراها العملاء.

ويمكن أن يساعد ذلك في تسهيل العثور على المؤسسات المحلية لزيارتها، وبالتالي مساعدة المتاجر الصغيرة على استعادة الأعمال التي ربما فقدوها أثناء الوباء.

وقال (كيفون بيكبور) Kayvon Beykpour، قائد منتج الشبكة الاجتماعية: إن هذه مجرد البداية، ومن المحتمل أن تسمح تويتر لأصحاب الأعمال بإضافة أنواع أخرى من المعلومات في المستقبل.

وبدأت تويتر باختبار الحسابات المهنية مع مجموعة صغيرة من أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة، لكنها تطرح إمكانية الوصول إلى هذه الميزة لمزيد من الحسابات في الأشهر المقبلة.

Like our new look? Today we’re launching an exciting test of a new profile type called Professional Profiles! pic.twitter.com/fAnzzMN1tL

— Twitter Business (@TwitterBusiness) April 21, 2021