تويتر تتيح لك تغريد الصور بدقة 4K عبر أندرويد و iOS

أعلنت منصة تويتر أنها تسمح الآن لجميع المستخدمين بالتغريد وعرض الصور بدقة 4K عبر iOS و Android.

وقطعت تويتر شوطًا طويلاً عندما يتعلق الأمر بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، بما في ذلك التخلي عن TwitPic لصالح خدمة التصوير الأصلية الخاصة بها.

وتأخذ الشركة الآن الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال تمكين تحميل الصور بدقة 4K عبر كل من iOS وأندرويد.

ويعني ذلك أنه يمكنك استخدام جهاز آيفون أو أندرويد واختيار صورة تريد مشاركتها والسماح للجميع برؤيتها بأفضل دقة ممكنة.

وتدعم نسخة الويب من المنصة الصور العالية الدقة (بدقة تصل إلى 4096×4096 بكسل)، لكن تطبيقات الأجهزة المحمولة اقتصرت على نصف تلك الدقة فقط، وبدقة قصوى تبلغ 2048×2048 بكسل.

وكانت الشركة قد بدأت سابقًا باختبار تحميل الصور بدقة 4K لمستخدمي الهاتف المحمول في وقت سابق من هذا العام، ويبدو أن تلك الاختبارات سارت على ما يرام، حيث يتم الآن طرح الميزة لجميع المستخدمين بدءًا من اليوم.

ويعد تمكين هذه الميزة أمرًا سهلاً بالنسبة لتطبيق تويتر عبر نظامي أندرويد و iOS، ولا يستغرق الأمر سوى بضع نقرات.

ويجب في البداية الدخول إلى قائمة الإعدادات في التطبيق، ومن ثم اختيار خيار استخدام البيانات، ومن ثم تمكين خيار الصور العالية الجودة من أجل عرض الصور بدقة 4K وتمكين خيار تحميل الصور العالية الجودة لتغريدها لكل من شبكة الجوال والشبكة اللاسلكية.

كما تختبر تويتر أيضًا تصميمًا محسنًا لمشاركة الصور، ويأتي ذلك بعد عدة خلافات حول ما اختارت الخوارزمية عرضه، ولا يزال تصميم المشاركة الجديد قيد الاختبار علنًا.

وأطلقت الشبكة الاجتماعية الأسبوع الماضي مبادرة لتحليل أضرار خوارزميات التعلم الآلي غير المقصودة بالنسبة للمستخدمين.

وقالت تويتر: يؤثر استخدام التعلم الآلي في مئات الملايين من التغريدات يوميًا، ويمكن للنظام التصرف في بعض الأحيان بشكل مختلف عما كان مقصودًا، وتؤثر هذه التحولات الطفيفة في المستخدمين، ونريد التأكد من أننا ندرس هذه التغييرات ونستخدمها لبناء منتج أفضل.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.

To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 21, 2021