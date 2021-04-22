ألعاب إكس بوكس المجانية لم تعد تتطلب Xbox Live Gold

تزيل شركة مايكروسوفت متطلباتها الخاصة باشتراك Xbox Live Gold لتشغيل الألعاب المتعددة اللاعبين المجانية الأكثر شيوعًا لأجهزة Xbox Series S و Xbox Series X و Xbox One.

واختبرت شركة صناعة البرمجيات هذه الإزالة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويمكن الآن لمالكي منصات ألعابها لعب الألعاب المجانية المتعددة اللاعبين دون Xbox Live Gold.

وتلغي مايكروسوفت أيضًا قفل الدردشة الجماعية لإكس بوكس وميزة البحث عن المجموعات كجزء من هذا الطرح.

وتعني تغييرات Xbox Live Gold أن الألعاب الشائعة، مثل: Destiny 2 و Call of Duty: Warzone و Fortnite و Apex Legends والعديد من الألعاب الأخرى، لن تتطلب اشتراكًا بعد الآن.

ومن المؤكد أن التغييرات تجعل منصة Xbox Series S التي تبلغ تكلفتها 299 دولار أكثر جاذبية كجهاز للألعاب المتعددة اللاعبين المجانية.

وجاء إلغاء مايكروسوفت لمتطلبات Xbox Live Gold بعد أن اضطرت الشركة إلى عكس الزيادة في أسعار اشتراكات Xbox Live Gold في وقت سابق من هذا العام.

وحاولت الشركة مضاعفة تكلفة الاشتراك السنوي في Xbox Live Gold، لكنها تراجعت بسرعة وعرضت إزالة المتطلبات بالنسبة للألعاب المتعددة اللاعبين المجانية.

ويوفر Xbox Live Gold ألعابًا شهرية مجانية للمشتركين وخصومات لمتجر مايكروسوفت، لكن معظم ميزاته الأساسية أصبحت الآن مجانية لجميع مالكي أجهزة إكس بوكس الحديثة.

وقالت مايكروسوفت إن اللاعبين يحصلون على أكثر من 50 لعبة مجانية، وهي مدرجة أدناه:

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Ages

Battle Islands

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Gems of War

Happy Wars

Harm’s Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris





