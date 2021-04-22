ألعاب إكس بوكس المجانية لم تعد تتطلب Xbox Live Gold

تزيل شركة مايكروسوفت متطلباتها الخاصة باشتراك Xbox Live Gold لتشغيل الألعاب المتعددة اللاعبين المجانية الأكثر شيوعًا لأجهزة Xbox Series S و Xbox Series X و Xbox One.
واختبرت شركة صناعة البرمجيات هذه الإزالة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويمكن الآن لمالكي منصات ألعابها لعب الألعاب المجانية المتعددة اللاعبين دون Xbox Live Gold.
وتلغي مايكروسوفت أيضًا قفل الدردشة الجماعية لإكس بوكس وميزة البحث عن المجموعات كجزء من هذا الطرح.
وتعني تغييرات Xbox Live Gold أن الألعاب الشائعة، مثل: Destiny 2 و Call of Duty: Warzone و Fortnite و Apex Legends والعديد من الألعاب الأخرى، لن تتطلب اشتراكًا بعد الآن.
ومن المؤكد أن التغييرات تجعل منصة Xbox Series S التي تبلغ تكلفتها 299 دولار أكثر جاذبية كجهاز للألعاب المتعددة اللاعبين المجانية.
وجاء إلغاء مايكروسوفت لمتطلبات Xbox Live Gold بعد أن اضطرت الشركة إلى عكس الزيادة في أسعار اشتراكات Xbox Live Gold في وقت سابق من هذا العام.
وحاولت الشركة مضاعفة تكلفة الاشتراك السنوي في Xbox Live Gold، لكنها تراجعت بسرعة وعرضت إزالة المتطلبات بالنسبة للألعاب المتعددة اللاعبين المجانية.
ويوفر Xbox Live Gold ألعابًا شهرية مجانية للمشتركين وخصومات لمتجر مايكروسوفت، لكن معظم ميزاته الأساسية أصبحت الآن مجانية لجميع مالكي أجهزة إكس بوكس الحديثة.
وقالت مايكروسوفت إن اللاعبين يحصلون على أكثر من 50 لعبة مجانية، وهي مدرجة أدناه:
- 3on3 FreeStyle
- Aegis Wing
- APB Reloaded
- Apex Legends
- Armored Warfare
- Battle Ages
- Battle Islands
- Battle Islands: Commanders
- Bless Unleashed
- Brawlhalla
- Call of Duty: Warzone
- Crackdown
- Crackdown 2
- Crimson Alliance
- Crossout
- CRSED: F.O.A.D.
- Darwin Project
- Dauntless
- DC Universe Online
- Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters
- Dead or Alive 6: Core Fighters
- Defiance 2050
- Destiny 2
- Doritos Crash Course
- Dungeon Defenders II
- Enlisted
- Eternal Card Game
- Family Game Night
- Fishing Planet
- Fortnite
- Galaxy Control: Arena
- Gems of War
- Happy Wars
- Harm’s Way
- Hawken
- Hyper Scape
- Killer Instinct
- Korgan
- Minion Masters
- Neverwinter
- Outriders
- Paladins
- Path of Exile
- Phantasy Star Online 2
- Phantom Dust
- Pinball FX2
- Prominence Poker
- Realm Royale
- Rec Room
- Resident Evil Revelations 2
- ROBLOX
- Rocket League
- Rogue Company
- Skyforge
- SMITE
- Spacelords
- Spellbreak
- Star Trek Online
- Techwars Global Conflict
- TERA
- The Four Kings Casino and Slots
- Too Human
- Trove
- Vigor
- War Thunder
- Warface
- Warframe
- World of Tanks
- World of Warships: Legends
- Yaris