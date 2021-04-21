هجمات طلب الفدية ضد Quanta تستهدف آبل

بينما كانت شركة آبل تكشف عن أحدث خطوطها من أجهزة آيباد وآيماك الجديدة في الولايات المتحدة، كان أحد مورديها الأساسيين Quanta يتعرض لهجوم طلب الفدية من مشغل روسي يقال: إنه سرق مخططات لأحدث منتجات شركة التكنولوجيا الأمريكية.

ونشرت مجموعة هجمات طلب الفدية REvil، المعروفة أيضًا باسم Sodinokibi، تدوينة عبر موقعها ضمن شبكة الإنترنت المظلمة قالت فيها: إنها اخترقت شبكة الحاسب لشركة Quanta التايوانية، وهي مورد رئيسي لشركة آبل، وتصنع في الغالب أجهزة ماك بوك، كما إنها تنتج سلعًا لأمثال إتش بي وفيسبوك وجوجل.

وكانت REvil قد أعلنت يوم الأحد أن المجموعة كانت على وشك إعلان أكبر هجوم على الإطلاق، وتم نشر المنشور باللغة الروسية عبر قناة تجند فيها مجموعة REvil أشخاص جدد.

وبحلول يوم 20 أبريل، أعلنت مدونة Happy Blog التابعة لمجموعة REvil – وهو موقع تقوم من خلاله المجموعة بتسمية الضحايا علنًا على أمل دفع الفدية – عن أن Quanta هي الضحية الجديدة.

وقالت المجموعة: إنها أجلت الكشف عن اختراق Quanta حتى تاريخ الكشف الكبير الأخير لشركة آبل، وأضافت أن الشركة التايوانية لم تبد أي اهتمام بالدفع لاستعادة البيانات المسروقة.

وأقرت Quanta بوقوع الهجوم دون توضيح ما إذا كانت بياناتها مسروقة أم لا، وقالت في بيان: عمل فريق أمن المعلومات لدينا مع خبراء تكنولوجيا المعلومات الخارجيين للرد على الهجمات الإلكترونية على عدد صغير من خوادمنا.

وأضافت: أبلغنا سلطات حماية البيانات ذات الصلة بتطبيق القانون فيما يتعلق بالأنشطة غير الطبيعية التي لوحظت حديثًا، وليس هناك أي تأثير مادي في العمليات التجارية للشركة.

وبحلول الوقت الذي انتهى فيه إطلاق منتجات آبل، كانت REvil قد نشرت مخططات لجهاز حاسب محمول جديد، بما في ذلك 15 صورة توضح بالتفصيل ما يبدو أنه جهاز ماك بوك تم تصميمه في شهر مارس 2021.

وتتضمن الصور أرقامًا تسلسلية وأحجامًا وقدرات محددة للمكونات توضح بالتفصيل العديد من أجزاء العمل داخل جهاز حاسب محمول من آبل.

وتم توقيع إحدى الصور بواسطة مصمم آبل، (جون أندريديس) John Andreadis، بتاريخ 9 مارس 2021.

وتحاول REvil الآن ابتزاز شركة آبل للاستفادة من البيانات المسروقة، وطلبت من الشركة المصنعة لهواتف آيفون دفع الفدية بحلول الأول من شهر مايو، وقالت REvil: إنها تستمر حتى ذلك الحين بنشر ملفات جديدة كل يوم.





