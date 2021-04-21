مايكروسوفت تتجه نحو إطلاق خدمة Cloud PC

إلى جانب المعلومات التي تفيد بأن شركة مايكروسوفت تطور على ما يبدو متجرًا جديدًا لنظام التشغيل ويندوز 10، يأتي تقرير بخصوص خدمة الحاسب السحابي Cloud PC التي يُشاع عنها.

وقد لا تضطر إلى شراء جهاز حاسب جديد بالكامل للحصول على تجربة ويندوز محدثة في المستقبل، حيث من المفترض أن تقدم Cloud PC إمكانية الوصول عن بُعد إلى حاسب ويندوز واستخدام برامج مثل Microsoft Office.

ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا إذا كنت تقوم بالتبديل بين الأجهزة بشكل متكرر وتريد الوصول إلى الحاسب نفسه في أي مكان، أو إذا كان لديك نظام ضعيف واتصال إنترنت قوي بدرجة كافية.

كما ستكون الشركات أيضًا قادرة على تزويد الموظفين بالأجهزة الأساسية وإدارة شبكات ويندوز 10 الخاصة بها باستخدام Cloud PC.

وقد تكون فكرة أن تكون قادرًا على استخدام حاسبك عن بُعد مفيدة للبعض، وخاصة أولئك الذين لا يحبون أن يتم تقييدهم بمكاتبهم أو حتى منازلهم لفترات طويلة من الزمن.

ومع ذلك، فإن الحل الذي توصلت إليه صناعة الحوسبة حتى الآن يدور حول الحواسيب المحمولة.

ويمكن لبعض المستخدمين الأكثر تقدمًا، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى واجهة سطر الأوامر، القيام بالوصول عن بُعد.

ويشار إلى أن الوصول عن بُعد إلى حاسب كامل ليس أمرًا جديدًا تمامًا، بل إن مايكروسوفت لديها خدمة Windows Virtual Desktop القائمة على تقنية Azure.

ومع ذلك، فهي ليست طريقة شائعة بسبب الموارد اللازمة لاستضافة مثل هذا الحاسب والاتصال به، ولا تقدم العديد من خوادم VPS للمستهلكين مثل هذه الخدمة خارج الأنظمة المستندة إلى لينكس.

وقد تكون خدمة Cloud PC، التي تحمل الاسم الرمزي Project Deschutes بمثابة محاولة من مايكروسوفت لتبسيط هذا الإعداد.

وتشير التقارير إلى أن الخدمة موجودة، لكنها لا تزال قيد الاختبار الخاص، وقد يتم إطلاقها في أقرب وقت ممكن في شهر يونيو أو يوليو من هذا العام.

ويمكن أن تكون Cloud PC أكثر قيمة عندما يتم إطلاق Windows 10x في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المتوقع أن يقدم منافس Chrome OS إصدارًا أكثر انسيابية ومرونة من ويندوز 10 لكن على حساب الاستغناء عن دعم تطبيقات win32 في البداية.

ويمكن لخدمة Cloud PC بعد ذلك أن تمنح المؤسسات والشركات طريقة بديلة للوصول إلى تلك الأجزاء من البرامج بينما تتغلب مايكروسوفت على مكامن الخلل.

ولا تزال التفاصيل حول الخدمة نادرة، لكن التقارير تذكر أن مايكروسوفت تخطط لبيع خدمتها السحابية الجديدة بسعر ثابت لكل مستخدم.

ويبدو أن الهدف من الخدمة هو تزويد المستخدمين بتجربة ويندوز يمكن الوصول إليها دائمًا ومحدثة دائمًا وتتيح الإنتاجية من أي مكان.

ومن المفترض أن توفر Cloud PC تجربة Microsoft 365 مُدارة، وذلك بالنظر إلى أن وظائفها الأساسية تتيح للمستخدمين الوصول عن بُعد إلى حاسب ويندوز حيث يمكنهم استخدام البرامج المفيدة التي تندرج تحت مظلة Microsoft Office.





