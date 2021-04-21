أندرويد 12 يدعم إسبات التطبيقات غير المستخدمة

يتطلع عشاق أندرويد إلى إطلاق شركة جوجل للنسخة الرسمية الجديدة من النظام التشغيلي، وقد ظهرت بعض التفاصيل حول ميزات نظام التشغيل القادم، وتتمثل إحدى الميزات التي تم اكتشافها بإمكانية إسبات التطبيق.

وتم تصميم ميزة الإسبات لإيقاف التطبيقات غير المستخدمة تلقائيًا لإخلاء مساحة عبر الهاتف الذكي، حيث تعمل الميزة على حذف الملفات المؤقتة من التطبيقات غير المستخدمة.

وبالرغم من أن هذه الميزة لم تظهر في نسخ معاينة المطور المتاحة للجمهور، لكن تقريرًا جديدًا من موقع XDA Developers يؤكد وجود التعليمات البرمجية لميزة الإسبات.

ومع إصدار جوجل لنسخة المعاينة الثالثة للمطورين من نظام أندرويد 11، أضافت الشركة ميزة الإلغاء التلقائي للأذونات الجديدة التي تلغي إذن التطبيق إذا لم يتم استخدام التطبيق لمدة شهرين.

وبعد وصول الإصدار النهائي من أندرويد 11، نشرت جوجل المزيد من التفاصيل حول الميزة، بما في ذلك لقطة شاشة تعرض إشعارًا يُعلم المستخدم عند إبطال أذونات التطبيق ولقطة شاشة تعرض صفحة إعدادات التطبيقات غير المستخدمة مع قائمة بالتطبيقات التي تم إبطال أذوناتها تلقائيًا.

وفي أندرويد 12، يبدو أن جوجل تعمل على توسيع مفهوم التطبيقات غير المستخدمة مع الميزة الجديدة لإسبات التطبيقات.

وبالإضافة إلى إلغاء أذونات التطبيقات غير المستخدمة تلقائيًا، يقوم أندرويد 12 أيضًا بمسح الملفات المؤقتة لتحرير مساحة التخزين.

ويتضمن قسم التطبيقات غير المستخدمة الجديد في صفحة معلومات التطبيق خيارًا جديدًا لإزالة الأذونات وإخلاء المساحة.

وبالمقارنة، هناك خيار الإلغاء التلقائي للأذونات ضمن أندرويد 11 – الذي تمت إعادة تسميته لاحقًا إلى إزالة الأذونات إذا لم يتم استخدام التطبيق – ضمن الصفحة الفرعية لأذونات التطبيق ضمن صفحة معلومات التطبيق.

ويعتبر هذا التغيير منطقيًا بالنظر إلى أن الخيار الجديد في أندرويد 12 يتعامل مع الأذونات والتخزين بدلاً من الأذونات فقط.

وتعرض صفحة التطبيقات غير المستخدمة التطبيقات التي لم يتم فتحها في غضون بضعة أشهر، ويوضح وصفها أنه تم إبطال الأذونات وإيقاف الإشعارات وإزالة الملفات المؤقتة إذا لم يتم استخدام أحد التطبيقات لبضعة أشهر.

ووفقًا لتغييرات التعليمات البرمجية، فإن ميزة إسبات التطبيق تعمل على مسح ذاكرة التخزين المؤقت وحذف العناصر من أجل تحرير مساحة التخزين.

ولن يؤدي أي من هذين الإجراءين إلى تحرير مساحة كبيرة، لكن هذا يعتمد على التطبيق الذي يتم إسباته وعدد الملفات المخزنة مؤقتًا التي تم تخزينها.

ويرى المستخدمون الذين لديهم أجهزة منخفضة المستوى ذات سعة تخزين أقل فائدة أكبر، لكن يستفيد جميع المستخدمين من التطبيقات غير المستخدمة التي يتم إبطال أذوناتها تلقائيًا.





