EQB .. سيارة الدفع الرباعي الكهربائية من مرسيدس

كشفت شركة مرسيدس في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2021 النقاب عن EQB، وهي سيارة الدفع الرباعي الكهربائية التي ظهرت لأول مرة على خريطة طريق الشركة الكهربائية في أواخر العام الماضي.

ويشبه النموذج الجديد بقوة سيارة GLB SUV الحالية للشركة، وإن كان ذلك مع واجهة أمامية مصممة حديثًا ومنصة كهربائية بالكامل.

وتتميز EQB بتصميم يشبه الصندوق، وهو تصميم سيارات الدفع الرباعي الكلاسيكي أكثر من EQS، وهي أطول قليلاً وتتسع لما يصل إلى سبعة أشخاص مع وجود مقعدين كبيرين في الصف الثالث بما يكفي للبالغين.



وكما هو الحال مع معظم السيارات الكهربائية الفاخرة هذه الأيام، فإنها تحتوي على شاشتين كبيرتين لنظام لوحة القيادة ونظام المعلومات والترفيه، وكلها مدعومة بنظام MBUX من مرسيدس.

وأطلقت مرسيدس EQS في وقت سابق من هذا الشهر مع حزمة بطارية ضخمة بقوة 107.8 كيلو واط ومدى تقديري يصل إلى 770 كيلومتر.

وتمثل EQB سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الأولى التي تبيعها الشركة في الولايات المتحدة بعد أن ألغت خططًا لطرح سيارة الدفع الرباعي الكهربائية EQC في الولايات المتحدة في شهر فبراير.

كما إنها ثاني ثاني سيارة كهربائية من مرسيدس تباع في الولايات المتحدة بعد طرح EQS للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، تصل EQB ببطارية أصغر بكثير 66.5 كيلو واط ومدى مخفض بمقدار 420 كيلومتر ويمكن شحنها بمعدل يصل إلى 100 كيلو واط، لكن مرسيدس قالت: إنها تعمل على نسخة بمدى أطول.

وتأتي EQB بإصدارات الدفع الأمامي والدفع الرباعي بقوة تصل إلى 270 حصانًا، ويتم إطلاقها في الصين وأوروبا أولاً بحلول نهاية عام 2021، ويتم استيراد النموذج الأمريكي من أوروبا عند وصوله في عام 2022.

ولا توجد معلومات عن السعر، لكن يجب أن يكون أقل بكثير من EQS التي يزيد سعرها عن 100000 دولار، خاصة بالنظر إلى البطارية الأصغر بكثير.





