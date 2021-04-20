فيسبوك تتعاون مع سبوتيفاي في Project Boombox

تتعاون شركة فيسبوك مع منصة سبوتيفاي بشأن ميزات الموسيقى الجديدة التي تسمح للأشخاص بالاستماع إلى الموسيقى أثناء استخدامهم لتطبيق فيسبوك.

وتخطط الشركة للعب دور أكبر في البث الصوتي، حيث تبدأ بالتوصية بالعروض والحلقات بناءً على اهتمامات الأشخاص، ويمكن للأشخاص التعليق عليها والتوصية بها للأصدقاء.

وتقول الشركة: إن 170 مليون شخص عبر فيسبوك مرتبطون بصفحة مرتبطة ببودكاست معين، وأكثر من 35 مليون شخص هم أعضاء في مجموعات المعجبين حول ملفات البودكاست.

وتحدث مارك زوكربيرج عن التعاون خلال مقابلة عبر Discord مع (كيسي نيوتن) Casey Newton، الذي يكتب Platformer ، وهي نشرة إخبارية يومية حول شركات التكنولوجيا الكبرى.

وينتج عن فريق العمل مشغل صوتي جديد داخل التطبيق يسمح لمستخدمي فيسبوك ببث الموسيقى من سبوتيفاي دون مغادرة التطبيق.

وتشير فيسبوك داخليًا إلى هذا الأمر باسم Project Boombox، وسلط زوكربيرج الضوء على الميزة كمنتج آخر مصمم لتحسين تجربة المبدعين عبر منصة فيسبوك، وتحديداً قدرة الموسيقيين على مشاركة أعمالهم.

وتأتي هذه الأخبار وسط دفعة كبيرة في مجال الصوت من فيسبوك، التي أعلنت عن العديد من الميزات الصوتية الجديدة، بما في ذلك القدرة على تصفح وبث البودكاست من داخل تطبيق فيسبوك.

وذكر موقع Recode سابقًا أنه يتم تشغيل تكامل البودكاست بواسطة سبوتيفاي، ويدعم مشغل الصوت الجديد كل من الموسيقى والبودكاست وستكون هناك خيارات متاحة للمشتركين المدفوعين، بالإضافة إلى المستخدمين المجانيين.

ويمكن إطلاق المشغل الجديد في وقت أقرب من ميزات الصوت الأخرى في فيسبوك، التي لا تزال على بعد أشهر.

وقال متحدث باسم سبوتيفاي: لطالما كان طموحنا هو جعل سبوتيفاي في كل مكان عبر المنصات والأجهزة وجلب الموسيقى والبودكاست لعدد أكبر من الناس، وتكاملنا الجديد مع فيسبوك هو خطوة أخرى في هذه الجهود.

وعملت الشركتان معًا في الماضي، وعلى الأخص مع دمج سبوتيفاي في القصص ضمن فيسبوك وإنستاجرام.

وتأتي هذه الشراكة في وقت من المتوقع أن تقدم فيه آبل، وهي عدو مشترك بين فيسبوك وسبوتيفاي، دفعة كبيرة لمحتوى البودكاست.

ومن المتوقع أن يصل Project Boombox، في غضون أسبوع تقريبًا، قبل جميع ميزات الصوت الاجتماعي التي أعلن عنها فيسبوك.





