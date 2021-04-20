فيتبيت تعلن عن جهاز اللياقة الجديد Fitbit Luxe

أعلنت شركة فيتبيت Fitbit عن جهاز تعقب اللياقة البدنية Luxe الجديد الذي يبدو وكأنه أكثر تركيزًا على الموضة مقارنةً بجهاز Inspire 2.

ويتاح الجهاز في 19 أبريل مقابل 149.95 دولار، وتشمل هذه التكلفة ستة أشهر من خدمة Fitbit Premium، التي عادةً ما تكلف 9.99 دولارات شهريًا.

وأطلقت الخدمة حديثًا برنامج Mindful Method الجديد الذي أنشأه (ديباك شوبرا) Deepak Chopra، والذي يضم أكثر من 30 جلسة صوتية ومرئية حول التركيز الذهني الكامل والعافية.

ولم تتم مشاركة تاريخ إصدار محدد لجهاز Luxe، لكن الشركة تهدف إلى إطلاقه في الربيع، لذلك لا ينبغي أن يكون الانتظار طويلاً.

وتم تصميم Luxe لمجموعة متنوعة من أحجام المعصم ولون البشرة بحيث يكون قابلًا للارتداء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتقول فيتبيت: إن جهاز Luxe هو أنحف جهاز تعقب يعمل باللمس حتى الآن، وتعتقد الشركة أن معظم الناس يجب أن يكونوا قادرين على النوم بشكل مريح أثناء تشغيله.

ولتحقيق هذه الغاية، لن تحتاج إلى شحنه كل ليلة، حيث توضح الشركة أنه يستمر بالعمل لمدة تصل إلى خمسة أيام لكل عملية شحن.

ويشتمل Luxe على حزام سيليكون قابل للتبديل مع عدة تعديلات في الحجم، وتتوفر أحزمة أخرى عند الإطلاق، بما في ذلك أحزمة سيليكون بألوان قليلة مقابل 29.95 دولار لكل منها.

وهناك أيضًا أحزمة قماش منسوجة بسعر 34.95 دولار، وأحزمة جلدية بسعر 49.95 دولار، وأحزمة شبكية من الفولاذ المقاوم للصدأ بسعر 79.95 دولار، وأحزمة شبكية من الفولاذ المقاوم للصدأ من ماركة المجوهرات الفاخرة Gorjana بسعر 99.95 دولار.

ويستهدف Luxe الأشخاص الذين يريدون أن يكون متتبع اللياقة البدنية الخاص بهم مثل قطة مجوهرات، حيث استخدمت الشركة عملية تشكيل المعادن بالحقن لتصنيع علبة Luxe المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، التي يبدو أنها تقنية تقليدية لصنع المجوهرات.

ولا يتضمن Luxe أزرار، ويحصل على المدخلات من خلال شاشة اللمس الملونة من نوع OLED.

ومثل الساعات الذكية وأجهزة التتبع السابقة، يتم دعم Luxe لأجهزة iOS وأندرويد، ويدعم أيضًا Google Fast Pair للإقران بسرعة أكبر بأجهزة أندرويد.

ويدعم Luxe نظام تحديد المواقع العالمي المتصل أثناء إقرانه بهاتفك، لذلك تحتاج إلى اصطحاب هاتفك معك إذا كنت تريد تتبع الجري أو المشي.

وبالرغم من أنه ليس ساعة ذكية من الناحية الفنية، إلا أن نظام التشغيل البسيط في Luxe لا يزال يتيح لك تلقي إشعارات هاتفك الذكي وتعيين التنبيهات واستخدام ساعة توقيت.

وتستخدم فيتبيت هذا الإطلاق للإعلان عن أن Luxe، جنبًا إلى جنب مع أجهزة التتبع والساعات الأخرى التي تدعم معدل ضربات القلب من الشركة، تدعم نقاط إدارة الإجهاد عبر التطبيق المصاحب من أجل تقييم مستوى نشاطك وجدول نومك ومعدل ضربات قلبك لمساعدتك في إدارة الإجهاد.

ومن خلال التطبيق، يمكن للمتتبع تتبع مجموعة من المقاييس الأخرى، مثل: نمط التنفس والراحة ومعدل ضربات القلب المتغير ودرجة حرارة الجلد والمزاج والنوم، وسيكون قادرًا لاحقًا على تسجيل مستويات الأكسجين في الدم Sp02.





