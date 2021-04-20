سامسونج تطلق لوحة مفاتيح لاسلكية تناسب DeX

تتواجد منصة DeX من شركة سامسونج منذ إطلاقها مع Galaxy S8 في عام 2017، مما يسمح للهواتف والأجهزة اللوحية المحددة من سامسونج بعرض واجهة تشبه سطح المكتب أعلى نظام أندرويد مع تطبيقات ذات إطارات.

وبالرغم من تلقيها ميزات وتحديثات جديدة مع الإصدارات اللاحقة للهواتف، إلا أنها لم تصبح بعد البديل الحقيقي لسطح المكتب على النحو الذي عرضته سامسونج في البداية.

ويوجد عدد قليل من ملحقات الأجهزة التي تهدف إلى جعل منصة DeX أكثر سهولة وإفادة، مثل DeX Station التي تم إيقافها، لكن هناك الآن لوحة مفاتيح لاسلكية جديدة مصممة لهذه الميزة.

وتم إدراج Samsung Smart Keyboard Trio 500 للتو عبر موقع Levant للشركة على الويب، ربما قبل إطلاقها في المزيد من المناطق.

وتتوفر لوحة المفاتيح اللاسلكية الجديدة باللون الأبيض أو الأسود، مع مفاتيح Chiclet تشبه الحاسب المحمول.

وتبدو لوحة المفاتيح اللاسلكية مشابهة للوحة مفاتيح Magic Keyboard من شركة آبل.

ومثل بعض لوحات المفاتيح والفأرات الأخرى التي تعمل بتقنية البلوتوث، يمكن لـ Samsung Smart Keyboard Trio 500 الاحتفاظ بثلاثة اتصالات محفوظة، لذلك لا يلزم إعادة الإقران في كل مرة تريد فيها تبديل الأجهزة.

وأضافت سامسونج أيضًا ثلاثة مفاتيح اختصار (الوظيفة الثانوية عبر مفاتيح F1 و F2 و F3)، التي يمكنها فتح تطبيق معين عند الضغط عليه.

وتعمل وظائف الاختصار فقط عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من جالاكسي مع تحديث One UI 3.1 الصادر منذ شهر مارس 2021، ويمكن لمفتاح F12 بدء وضع DeX بنقرة واحدة.

ولم تشارك سامسونج العديد من المواصفات الخاصة بلوحة مفاتيح Smart Keyboard Trio 500، باستثناء أنها تزن 412.3 جرام، وتستخدم Bluetooth 5.0، وتبلغ أبعادها 280.4×127.4×15.4 ميليمتر (العرض×الارتفاع×العمق).

وتتطلب لوحة المفاتيح اللاسلكية أيضًا بطاريتين AAA للطاقة، ولا توجد خلايا بطارية قابلة لإعادة الشحن هنا.

وفي الأسبوع المقبل، تعقد سامسونج حدث Galaxy Unpacked جديد حيث تخطط للكشف عن أقوى جهاز جالاكسي حتى الآن.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بالإعلان عن اثنين من أجهزة الحواسيب المحمولة وربما جهازًا لوحيًا جديدًا، إلى جانب إمكانية إطلاق بعض الملحقات الجديدة في هذا الحدث، مثل لوحة المفاتيح اللاسلكية الجديدة.





