آبل تقدم آيباد برو الجديد بشريحة M1

أعلنت شركة آبل اليوم عن أقوى جهاز آيباد برو وأكثره تقدمًا على الإطلاق، حيث توفر إضافة شريحة M1 قفزة هائلة في الأداء، مما يجعل iPad Pro أسرع جهاز من نوعه.

ويتميز آيباد برو بقياس 12.9 إنشًا بشاشة Liquid Retina XDR الجديدة التي توفر نطاقًا ديناميكيًا فائقًا للجهاز.

وتوفر النماذج الخلوية المزودة بتقنية 5G اتصالاً لاسلكيًا أسرع أثناء التنقل.

ولتزويد المستخدمين بمستوى إنتاجي احترافي للملحقات العالية السرعة، يشتمل آيباد برو الآن على دعم لمنفذ Thunderbolt.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الكاميرا الأمامية الفائقة الاتساع الجديدة كليًا ميزة Center Stage، وهي ميزة جديدة تحافظ تلقائيًا على المستخدمين في إطار مثالي لإجراء مكالمات الفيديو.

وترتقي شريحة M1 المتطورة بأداء الجهاز، وتوفر أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 50 في المئة مقارنة بشريحة A12Z Bionic.

وتقدم وحدة معالجة الرسومات ثمانية النواة أداء أسرع بنسبة تصل إلى 40 في المئة.

وتجعل التقنيات المخصصة، بما في ذلك محرك Apple Neural Engine من الجيل التالي ذي 16 نواة، ومعالج إشارة الصور المتقدم ISP، وبنية ذاكرة موحدة عالية النطاق مع ذاكرة تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، وتخزين أسرع مرتين، وسعة تصل إلى 2 تيرابايت، جهاز آيباد برو أكثر قدرة من أي وقت مضى.

وتجلب شاشة Liquid Retina XDR الجديدة الأداء العالي للشاشة الأمامية لشاشة Pro Display XDR إلى جهاز آيباد برو بقياس 12.9 إنشًا.

وصُممت شاشة Liquid Retina XDR بتصميم جديد بتقنية mini LED يستخدم أكثر من 10000 مصباح LED عبر الجزء الخلفي من الشاشة بالكامل، وتتميز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، و 1600 شمعة في المتر المربع عند ذروة السطوع.

وتشتمل شاشة Liquid Retina XDR على تقنيات أخرى موجودة في آيباد برو بقياس 11 إنشًا، بما في ذلك دعم الألوان الواسع ProMotion و True Tone و P3، مما يوفر تجربة مشاهدة سينمائية لمحتوى HDR و Dolby Vision.

وتدعم نماذج آيباد برو في الولايات المتحدة الموجة المليمترية mmWave 5G، مما يسمح للجهاز بالوصول إلى سرعات تصل إلى 4 جيجابت في الثانية، ويتميز iPad Pro أيضًا بدعم eSIM.

ويجعل دعم Thunderbolt و USB 4 منفذ USB-C في iPad Pro أسرع المنافذ وأكثرها تنوعًا على الإطلاق عبر أجهزة آيباد، مع عرض نطاق ترددي أكبر 4 مرات للاتصالات السلكية مقارنة بجهاز iPad Pro السابق.

ويدعم Thunderbolt شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت في الثانية، إلى جانب الملحقات العالية الأداء، مثل: وحدة تخزين خارجية أسرع وشاشات خارجية ذات دقة أعلى، بما في ذلك شاشة Pro Display XDR بدقة 6K.

ويتميز نظام كاميرا TrueDepth في iPad Pro بكاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل جديدة تمامًا مصممة خصيصًا للجهاز، مما يتيح تجربة Center Stage.

وتستخدم Center Stage مجال رؤية أكبر بكثير عبر الكاميرا الأمامية الجديدة وقدرات التعلم الآلي في M1 للتعرف على المستخدمين وإبقائهم متمركزين في الإطار.

وأثناء تنقل المستخدمين، تتحرك Center Stage تلقائيًا لإبقائهم في اللقطة، وعندما ينضم الآخرون، تكتشفهم الكاميرا أيضًا، وتقوم بالتصغير بسلاسة لتناسب الجميع في العرض والتأكد من أنهم جزء من المحادثة.

ويجلب ISP و Neural Engine المزيد من الإمكانات لنظام الكاميرا، مما يوفر دعم Smart HDR للمرة الأولى في آيباد برو.

وفي ظروف الإضاءة المنخفضة، يقوم كل من ISP و LiDAR Scanner بتركيز الصور ومقاطع الفيديو لالتقاط التفاصيل.

ويمكنك توقع عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات من نماذج الشبكة اللاسلكية، و 9 ساعات من نماذج الشبكة اللاسلكية والشبكة الخلوية.

ويتوفر آيباد برو الجديد للطلب ابتداءً من يوم الجمعة في 31 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أن يتوفر في النصف الثاني من شهر مايو.

ويأتي آيباد برو الجديد بقياس 11 إنشًا و 12.9 إنشًا باللونين الفضي والرمادي، وبسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت و 2 تيرابايت.

ويبدأ الجهاز بقياس 11 إنشًا من سعر 799 دولار لنموذج الشبكة اللاسلكية و 999 دولار لنموذج الشبكة اللاسلكية والاتصال الخلوي.

بينما يبدأ سعر الجهاز بقياس 12.9 إنشًا من 1099 دولار لنموذج الشبكة اللاسلكية الطراز و 1299 دولار لنموذج الشبكة اللاسلكية والاتصال الخلوي.

ويتوفر Apple Pencil من الجيل الثاني مقابل 129 دولار، وتتوفر Smart Keyboard Folio مقابل 179 دولار للجهاز بقياس 11 إنشًا و 199 دولار لجهاز بقياس 12.9 إنشًا.

وتتوفر حافظة Smart Folio لجهاز آيباد برو الجديد بخمسة ألوان مقابل 79 دولار للجهاز بقياس 11 إنشًا و 99 دولار للجهاز بقياس 12.9 إنشًا.

في حين تتوفر لوحة مفاتيح Magic Keyboard لجهاز آيباد برو الجديد باللونين الأسود والأبيض مقابل 299 دولار للجهاز بقياس 11 إنشًا و 349 دولار للجهاز بقياس 12.9 إنشًا، مع تخطيطات لأكثر من 30 لغة.





