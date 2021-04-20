آبل تعلن عن جهاز iMac الجديد كليًا

قدمت شركة آبل اليوم جهاز iMac الجديد كليًا الذي يتميز بتصميم أصغر حجمًا بشكل ملحوظ، ويتم تشغيله بواسطة شريحة M1.

ويقدم iMac الجديد أداءً قويًا في تصميم يبلغ سمكه 11.5 ميليمتر فقط، ويتوفر iMac في مجموعة من الألوان لتتناسب مع الأسلوب الشخصي للمستخدم.

ويتميز الجهاز بشاشة Retina بقياس 24 إنشًا بدقة 4.5K مع 11.3 مليون بكسل، و 500 شمعة في المتر المربع، وأكثر من مليار لون.

ويشتمل iMac الجديد أيضًا على كاميرا FaceTime HD بدقة 1080 بكسل، وميكروفونات بجودة الاستوديو، ونظام صوت بست مكبرات صوت.

ويأتي Touch ID إلى iMac لأول مرة، مما يسهل تسجيل الدخول بأمان أو إجراء عمليات شراء باستخدام Apple Pay أو تبديل ملفات تعريف المستخدم بلمسة إصبع.

ومن خلال الجمع بين قوة وأداء M1 و macOS Big Sur، يتم تشغيل التطبيقات بسرعة، كما أن أعباء العمل الصعبة، مثل تحرير الفيديو بدقة 4K والعمل مع الصور الضخمة أصبحت أسرع من أي وقت مضى.

وينضم iMac الجديد إلى عائلة نماذج أجهزة ماك العاملة بشريحة M1، بما في ذلك MacBook Air و MacBook Pro و Mac mini، مما يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في انتقال آبل إلى Apple silicon.

ويأتي iMac مزودًا بموصل طاقة جديد يتم توصيله مغناطيسيًا وكابل بطول مترين ومطابق للألوان.

ويتميز iMac الجديد بشاشة Retina واسعة بقياس 24 إنشًا وبدقة 4.5K مع حدود أضيق و 11.3 مليون بكسل.

ومن خلال التدرج اللوني العريض P3 وأكثر من مليار لون، بالإضافة إلى 500 شمعة من السطوع، تكون الصور زاهية وأكثر إشراقًا.

وتتميز هذه الشاشة الجديدة أيضًا بتقنية True Tone، التي تقوم تلقائيًا بضبط درجة حرارة اللون مع تغير البيئة للحصول على تجربة مشاهدة أكثر طبيعية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الشاشة بطلاء مضاد للانعكاس لتوفير المزيد من الراحة وسهولة القراءة.

وعند دمجه مع كفاءته العالية وبنية الذاكرة الموحدة ومحرك Apple Neural Engine المكون من 16 نواة، يقدم iMac الجديد أداءً قوياً مقارنةً بالنماذج القياسية لجهاز iMac بقياس 21.5 إنشًا.

ويستفيد iMac أيضًا من معالج إشارة الصورة في شريحة M1 والمحرك العصبي Neural Engine، مما يعزز جودة صورة الكاميرا مع تقليل الضوضاء بشكل أفضل.

وللمرة الأولى تأتي Touch ID إلى iMac، ويتم تطبيقها لاسلكيًا عبر Magic Keyboard، وتستخدم مكون أمان مخصصًا عبر لوحة المفاتيح يتصل مباشرة بـ Secure Enclave في M1، مما يؤدي إلى إنشاء قناة مشفرة لحماية بيانات بصمات أصابع المستخدمين.

ويتوفر iMac الجديد بقياس 24 إنشًا للطلب ابتداءً من يوم الجمعة، ويبدأ بالوصول إلى العملاء بدءًا من النصف الثاني من شهر مايو.

ويبدأ سعر iMac المزود بمعالج رسومات سباعي النوى من 1299 دولار، ويتوفر باللون الأخضر والوردي والأزرق والفضي، ويتميز بمعالج ثماني النوى، وذاكرة موحدة 8 جيجابايت، و 256 جيجابايت SSD، ومنفذين Thunderbolt، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard، وماوس Magic Mouse.

بينما يبدأ سعر iMac المزود بمعالج رسومات ثماني النوى من 1499 دولار، وهو متوفر باللون الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي والأرجواني والأزرق والفضي، ويتميز بمعالج ثماني النواة وذاكرة موحدة 8 جيجابايت و 256 جيجابايت SSD ومنفذين Thunderbolt ومنفذي USB 3 إضافيين ولوحة مفاتيح Magic Keyboard مع Touch ID و Magic Mouse و Ethernet.





