Ingenuity تكمل رحلتها التاريخية الأولى دون عوائق

حققت وكالة ناسا علامة بارزة في برنامجها للاستكشاف خارج الأرض، مع أول رحلة لطائرتها المروحية Ingenuity على سطح المريخ.

وحدثت الرحلة في وقت مبكر جدًا من هذا الصباح، وتلقت وكالة ناسا تأكيدات بطيران مروحية Ingenuity التي أرسلتها إلى المريخ بمركبتها الجوالة Perseverance.

ويعد هذا إنجازًا كبيرًا، لأن الغلاف الجوي رقيق جدًا على سطح المريخ، مما يجعل بناء مركبة تعمل بالطاقة الشمسية، مثل Ingenuity، يمثل تحديًا كبيرًا.

وكانت الرحلة الأولى لمروحية Ingenuity مستقلة، مع أطقم على الأرض تتحكم فيها فقط عن طريق إرسال الأوامر في الأوقات المناسبة لتحديد متى يجب أن تبدأ وتنتهي رحلتها التي تستغرق 40 ثانية.

وتبلغ جاذبية المريخ نحو ثُلث جاذبية الأرض، ولا يوفر الغلاف الجوي الرقيق جدًا سوى 1 في المئة من ضغط سطح كوكبنا، مما يعني أن القواعد الأساسية للطيران مختلفة، وتختبر المروحية العديد من الأمور للمرة الأولى.

وبينما قد يبدو ذلك مثل رحلة قصيرة، فهي توفر قيمة هائلة من حيث البيانات التي تم جمعها بواسطة المروحية أثناء الرحلة.

وتمتلك المروحية معالجًا أقوى بكثير حتى من المركبة الجوالة Perseverance نفسها، وذلك لأنها تنوي جمع كميات هائلة من البيانات حول ما يحدث أثناء اختبار الطيران الخاص بها حتى تتمكن من نقل ذلك إلى العربة الجوالة، التي تنقل المعلومات بعد ذلك إلى الأرض.

وتمثل هذه أول رحلة على الإطلاق لمركبة تعمل بالطاقة على سطح المريخ، وبينما كان هناك الكثير من أعمال النمذجة والمحاكاة التي تتنبأ كيف قد تسير الأمور، إلا أنه لم يكن هناك أحد يعرف على وجه اليقين ما الذي قد يحدث قبل هذا الاختبار المباشر.

ويتعين على مراوح Ingenuity أن تدور بسرعة فائقة تبلغ 2500 دورة في الدقيقة، مقارنة بنحو 400 إلى 500 دورة في الدقيقة لطائرة الهليكوبتر على الأرض، وذلك بسبب رقة الغلاف الجوي على المريخ، مما أدى إلى تحديات تقنية كبيرة.

وهناك عدد قليل من التطبيقات المحتملة المهمة لهذه الرحلة، وأهمها وضع مهام استكشاف مستقبلية، مما يجعل من الممكن لناسا استخدام المركبات الجوية على الكوكب الأحمر.

ويمكنها استكشاف أشياء، مثل: الكهوف والقمم، التي لا تستطيع المركبات الجوالة الوصول إليها.

وتأمل ناسا في معرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لاستخدام المركبات الجوية في الاستكشاف البشري للمريخ في المستقبل.

ويستفيد مستكشفو المريخ بشكل كبير من قدرتهم على استخدام الطائرات والمركبات الأرضية عند الوصول إلى هناك.

وتعمل ناسا الآن على تفريغ البيانات للحصول على المزيد من الأفكار من الرحلة، واستعادة المزيد من الصور ومقاطع الفيديو لطائرة الهليكوبتر أثناء صعودها وتحليقها وهبوطها.

وبعد هذه الرحلة، تخطط وكالة ناسا لمحاولات إضافية لاختبار الطيران بناءً على القوة المتبقية والبارامترات الأخرى بعد أن عرفت الآن أن Ingenuity يمكنها الطيران وفعلت ذلك على النحو المنشود.





