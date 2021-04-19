هواوي تمكنت من التنصت على شبكة الهاتف الهولندية

نشرت صحيفة دي فولكس كرانت De Volkskrant الهولندية تقريرًا يوضح أنه كان بإمكان شركة التكنولوجيا الصينية هواوي الوصول إلى شبكة KPN للهاتف المحمول في الماضي، ويمكنها التنصت على جميع المحادثات.

وبحسب الصحيفة، تمكنت هواوي في ذلك الوقت من التنصت على أرقام الهواتف المحمولة من مزود الاتصالات.

وشمل ذلك أيضًا هواتف رئيس الوزراء آنذاك (يان بيتر بالكينيندي) Jan Peter Balkenende والعديد من الوزراء والمنشقين الصينيين.

وعرفت هواوي أيضًا الأرقام التي تم التنصت عليها من الشرطة وأجهزة المخابرات الهولندية.

وتقول شركة هواوي: إنها لم تتصرف أبدًا بشكل غير لائق من خلال إساءة استغلال موقعها في هولندا، وينطبق هذا على موظفي هواوي الذين عينتهم KPN لدعم أنشطتها.

وأضافت: لم يكن لدى موظفي هواوي وصول غير مصرح به إلى شبكة وبيانات KPN، ولم يستخرجوا البيانات من تلك الشبكة، وعملنا في جميع الأوقات بموجب إذن صريح من KPN.

وقالت شبكة KPN، في رد على ذلك: إنه ليس لديها ما يشير إلى أنه تم التنصت على الخطوط أو أن بيانات العملاء قد سُرقت، ولو حدث ذلك لكانت أبلغت السلطات المختصة والعملاء.

واستخدمت KPN تقنية هواوي في عام 2009، وعمل ستة موظفين صينيين في الشركة في المكتب الرئيسي آنذاك في لاهاي.

وفي ذلك العام، طلب مزود الاتصالات من باحثي Capgemini تحليل أي مخاطر مرتبطة بشركة هواوي وكيف تصرفت الشركة الصينية داخل KPN.

وكانت خدمة الأمن المحلي AIVD قد حذرت KPN عدة مرات من مخاطر التجسس من هواوي، وتبين أن الاستنتاجات كانت مقلقة للغاية لدرجة أن التقرير الداخلي ظل سريًا.

ونقلت فولكس كرانت عن التقرير: استمرار وجود KPN في خطر جسيم لأنه قد يتم إلغاء التصاريح أو قد تتخلى الحكومة والشركات عن ثقتها في KPN إذا أصبح معروفًا أن الحكومة الصينية يمكنها التنصت على أرقام هواتف KPN وإغلاق الشبكة.

وكان لدى شبكة الهاتف المحمول الهولندية KPN في ذلك الوقت 6.5 ملايين مشترك.

وذكر تقرير Capgemini أن موظفي هواوي، من داخل مباني KPN ومن الصين، يمكنهم التنصت على أرقام هواتف KPN غير المصرح بها وغير الخاضعة للرقابة وغير المحدودة.

وحصلت الشركة على وصول غير مصرح به إلى قلب شبكة الهاتف المحمول من الصين، ومن غير الواضح عدد المرات التي حدث فيها ذلك لأنه لم يتم تسجيله في أي مكان.

وبناءً على تقرير Capgemini، قررت KPN الامتناع عن الاستعانة بمصادر خارجية للصيانة الكاملة للشبكة الأساسية المتنقلة، وتلجأ شركة الاتصالات إلى الموردين الغربيين للحفاظ على شبكتها الأساسية للهاتف المحمول.

وذكرت صحيفة دي فولكس كرانت الشهر الماضي أن الشركة الصينية لديها أيضًا وصول غير محدود إلى بيانات العملاء الخاصة بشركة Telfort التابعة لشركة KPN، ونفت هواوي في ذلك الوقت أن موظفيها تصرفوا بشكل غير أخلاقي في أي وقت.





