فولفو توفر السيارات لقسم المركبات المستقلة في ديدي

توفر شركة فولفو مركبات لأسطول سيارات الأجرة الذاتية القيادة التابع لشركة ديدي Didi، وذلك وفقًا لصفقة جديدة بين الشركتين.

وتزود شركة صناعة السيارات السويدية، المملوكة لشركة جيلي الصينية، أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين، سيارات XC90 إلى قسم تكنولوجيا القيادة الذاتية التابع لشركة ديدي.

وقالت ديدي: إنها تستخدم سيارات فولفو عندما تطلق عملية تجارية لسيارات الأجرة الآلية في وقت لاحق.

وتختبر الشركة تقنيتها المستقلة في شنغهاي منذ عام 2019 كجزء من تجربة معتمدة من الحكومة الصينية.

وأبرمت فولفو اتفاقًا مع أوبر لنشر أسطول من سيارات الأجرة الذاتية القيادة بحلول عام 2019، لكن تم إلغاء هذه الخطة بعد أن أصابت سيارة اختبار أوبر XC90 أحد المشاة وقتلتهم في أريزونا في عام 2017.

ومع ذلك، حافظت شركة صناعة السيارات السويدية على شراكتها مع القسم المستقل في أوبر، حيث أعلنت عن إصدار مشترك للقيادة الذاتية من فولفو XC90 في عام 2019.

وفي العام الماضي، وتحت ضغط من المستثمرين، باعت أوبر قسمها المستقل إلى شركة أورورا الناشئة للقيادة الذاتية.

وتقول فولفو: إن المركبات التي تقدمها إلى ديدي مجهزة بأنظمة احتياطية ضرورية لوظائف، مثل: التوجيه والفرامل.

وتم تعطيل هذه الوظائف، مثل الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، بواسطة أوبر في سيارة الدفع الرباعي الذاتية القيادة التي قتلت المشاة في ولاية أريزونا في عام 2017.

ويشار إلى أن ديدي ليست الشركة الوحيدة التي تستخدم مركبات فولفو السويدية المصممة هندسيًا كجزء من أسطول الروبوتات.

وأعلن ويمو، قسم القيادة الذاتية في جوجل، العام الماضي أنه سيكون الشريك العالمي الحصري لشركة فولفو وعلاماتها التجارية الفرعية Polestar و Lynk & Co.

ولدى فولفو أيضًا خطط لبيع سيارات مؤتمتة جزئيًا للعملاء، بحيث تكون مجهزة بأجهزة استشعار LIDAR من إنتاج شركة Luminar الأمريكية الناشئة.

وقالت شركة صناعة السيارات: إن سياراتها قادرة على القيادة بنفسها عبر الطرق السريعة دون تدخل بشري، وتبدأ بالوصول في عام 2022.

وبدأت ديدي نشاط النقل التشاركي في الصين في عام 2012، واستحوذت على مليار دولار من آبل في عام 2016.

ودخلت في منافسة شديدة مع أوبر بشأن سوق النقل التشاركي السريع النمو في الصين، وحصلت على أعمال أوبر الصينية مقابل 17.7 في المئة من أسهم ديدي ومقعد في مجلس إدارة الشركة.

واستثمرت ديدي أيضًا في العديد من منافسي أوبر، بما في ذلك Lyft و Ola و Grab و Taxify و Careem، وتوسعت ديدي إلى المكسيك في عام 2018، مما زاد من حدة تنافسها العالمي مع أوبر.





