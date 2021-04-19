صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف تصميم الرسوم المتحركة مع خصم 74%

الحزمة الشاملة لاحتراف برنامج Cartoon Animator 4 لتصميم الرسوم المتحركة The Ultimate Cartoon Animator 4 Pro Bundle

تتيح لك هذه الحزمة الاشتراك مدى الحياة في برنامج (Cartoon Animator 4 Pro) سواء كنت تستخدم جهازًا يعمل بنظام التشغيل ويندوز ، أو ماك أوإس ، بالإضافة إلى دورة كاملة لتعلم كيفية استخدام هذا البرنامج لتصميم الرسوم المتحركة.

يتيح لك برنامج (Cartoon Animator 4 Pro) إنشاء الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد بطريقة سهلة، وتخصيص تأثيرات الحركة المرنة، واستيراد حركات ثلاثية الأبعاد للرسوم المتحركة.

يدعم هذا الإصدار من البرنامج العديد من الميزات الجديدة؛ أبرزها: ميزة (Smart IK Motion Editing) لإنشاء رسوم متحركة ثنائية الأبعاد أكثر دقة، وبسهولة أكبر. و ميزة (360 Head Creator) التي توفر طريقة عملية لمصممي الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد لإنشاء شخصيات باستخدام رسوم متحركة متطورة، مع تعبيرات حيّة.

كما يتكامل مع برنامج الفوتوشوب بفضل ميزة (Photoshop Design Pipeline) التي تتيح استيراد الملفات أو تصديرها بامتداد PSD.

ويدعم إضافة تُسمى (Facial Mocap) تتيح لك تحريك الشخصيات من خلال أداء الوجه. ويمكنك أيضًا باستخدام هذا البرنامج تحويل نفسك إلى شخصية كرتونية من خلال ميزات التقاط الحركات، حيث يمكنك تصوير فيديو لنفسك أو لشخص آخر يؤدي دور الشخصية الكرتونية التي تصممها، ثم تنقل تلك الحركات والإجراءات الواقعية إلى الصورة الكرتونية المتحركة بسهولة.



كما تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة لمدة 3.5 ساعات، وتضم 30 درسًا لشرح أساسيات الرسوم المتحركة، و14 مشروعًا لتحسين مهاراتك في تصميم الرسوم المتحركة، وتطبيق ما تتعلمه في برنامج (Cartoon Animator).

هذا البرنامج متاح لنظامي التشغيل ويندوز، وماك أوإس.

التوفر: أونلاين.

اللغة: الإنجليزية.

وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 196 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 74%.

الحصول على الصفقة لنظام ويندوز: من هنا.

الحصول على الصفقة لنظام ماك أوإس: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف تصميم الرسوم المتحركة، وتطوير التطبيقات والألعاب، وتصميم مواقع الويب، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع، وتطوير العمليات DevOps، والأمن الإلكتروني، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

فيما يلي ما تتضمنه هذه الحزمة:

Cartoon Animator 4 PRO for Windows

Cartoon Animator 4 PRO for Mac

12 Principles of Animation Course







