دوري السوبر الأوربي يشعل منصات التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 18 أبريل 2021 بتسريبات عن نية 12 من أكبر الأندية الأوروبية الإعلان عن تشكيل بطولة جديدة بإسم دوري السوبر الأوربي أو European Super League. ولم تقتصر ردود الأفعال على مشجعي كرة القدم بل شملت كذلك حسابات الدوريات الأوروبية الكبرى والعديد من اللاعبين والمدربين الحاليين والسابقين مثل جاري نيفيل ووسط ميدان ريال مدريد توني كرووس وحتى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. ويبدو أن معظمها سلبي حتى الآن في ظل صمت مطبق من الأندية الـ 12 التي تزعم التسريبات مشاركتها في هذا الدوري.

Gary Neville speaks passionately against the European Super League #mulive [sky] pic.twitter.com/UH6Mxjf1JK — utdreport (@utdreport) April 18, 2021

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action. They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021

بحسب ويكيبيديا, تمت مناقشة مفهوم دوري السوبر الأوربي أو السوبر ليغ الأوربي المكون من أندية كرة القدم من جميع أنحاء أوروبا منذ التسعينيات. تم اقتراح الدوري الممتاز من حين لآخر رسميًا ولكن لم يتم تنفيذه مطلقًا. رفضت الفيفا وجميع الاتحادات القارية الستة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، تشكيل دوري انفصالي.

في عام 1998، حققت شركة Media Partners الإيطالية بجدية في الفكرة. ماتت الخطة بعد أن تحرك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتوسيع مسابقة دوري أبطال أوروبا وإلغاء كأس الكؤوس الفائزة من أجل استيعاب الأندية التي كانت تفكر في الانشقاق بشكل أفضل من أجل الانضمام إلى الدوري الممتاز المقترح.

في يوليو 2009 ، دافع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن فكرة السوبر ليغ الأوربي و في أغسطس 2009، توقع مدرب أرسنال أرسين فينجر أن يصبح الدوري الأوربي الممتاز حقيقة واقعة في غضون 10 سنوات بسبب ضغوط الإيرادات على فرق النخبة في القارة.

في فبراير 2012 ، تنبأ كلارنس سيدورف أيضًا ببدء المنافسة ، وقدم لها دعمه. في أبريل 2013 ، قال جوردون ستراشان، مدرب اسكتلندا، إنه يعتقد أن نوادي Old Firm من سلتيك ورينجرز ستنضم في المستقبل إلى دوري السوبر الأوروبي الجديد المكون من 38 ناديًا.

مقترح فلورينتينو بيريز عام 2009

في 4 يوليو 2009، انتقد فلورنتينو بيريز دوري أبطال أوروبا الحالي ، قائلاً “يجب أن نتفق على دوري أوروبي جديد يضمن أن الأفضل دائمًا هو الأفضل – وهو أمر لم يحدث في دوري الأبطال.” صرح بيريز أنه سيدفع من أجل منافسة انفصالية تضم القوى التقليدية في أوروبا إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المزيد لضمان أن تلعب هذه الفرق بعضها البعض سنويًا. بموجب خطة بيريز، ستظل أفضل الفرق في القارة جزءًا من أنظمتها الوطنية، ولكن ستضمن فرصة اللعب مع بعضها البعض في ختام موسم الدوري العادي.

تغييرات الإتحاد الأوربي لكرة القدم عام 2018

في عام 2016، ناقش الإتحاد الأوروبي لكرة القدم مرة أخرى إمكانية إنشاء دوري مغلق يضم أفضل 16 فريقًا في كرة القدم الأوروبية من الدوريات الوطنية الأعلى مرتبة. تم تقسيم هذه الفرق الـ 16 إلى مجموعتين، مع 8 فرق في كل مجموعة. بعد 56 مباراة في كل مجموعة بموجب نظام يقضي بأن الفرق التي أنهت في المراكز من 1 إلى 4 ستتأهل إلى ربع النهائي. تم رفض هذه الخطة أخيرًا وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، من أجل تجنب إنشاء دوري السوبر، بإجراء تغييرات على هيكل دوري أبطال أوروبا UEFA. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه بالنسبة للدورة التجارية 2018-21 ، سيكون لكل من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا 4 فرق في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا دون الحاجة إلى التنافس في المباريات الفاصلة. هذا يعني أن عدد الأماكن المباشرة سيرتفع من 22 إلى 26. تسريبات عام 2018 في نوفمبر 2018، زعم تقرير أنه كانت هناك محادثات سرية حول إنشاء مسابقة قارية جديدة للأندية، دوري السوبر الأوربي ، والتي ستبدأ اللعب في عام 2021. الذي لم يحدث في النهاية. رغم ذلك ، سيتم الإعلان عن الدوري الممتاز لأول مرة في عام 2021. مقترح دوري السوبر الأوربي عام 2020 في أكتوبر 2020، زعمت قناة Sky Sports أن الفيفا كان يقترح بديلاً لدوري أبطال أوروبا تحت إسم دوري السوبر الأوربي الذي يضم ما يصل إلى 18 فريقًا في نظام دوري يؤخذ منه أفضل أربع فرق ثم دوري خروج المغلوب. بدون أي نظام هبوط مماثل للمسابقات الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة مثل NHL و NFL و NBA و MLB. تمت دعوة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك أندية من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا. وافق برشلونة على اقتراح انضمامه إلى الدوري الممتاز، في اليوم السابق لاستقالة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو. إنتقادات فكرة السوبر ليغ الأوربي تعرضت فكرة دوري السوبر الأوربي لإنتقادات شديدة من قبل المشجعين والنقاد، مشيرين إلى تأثيرها المدمر المحتمل على البطولات المحلية ودوري أبطال أوروبا والأندية الأصغر: يُنظر إليها في بعض الأوساط على أنها مجرد “قوة” من قبل الأندية الكبرى لمزيد من المال والسيطرة على كرة القدم. وانتقد توني كروس، لاعب وسط ألمانيا وريال مدريد، الخطط في عام 2020 ، قائلاً: “الفجوة بين الأندية الكبيرة والصغيرة ستتسع أكثر. لا يجب أن يكون كل شيء دائمًا أسرع، مع المزيد والمزيد من المال”. في قمة فاينانشيال تايمز للأعمال لكرة القدم في فبراير 2021، سيمون جرين، رئيس BT Sport، حذر من أن السوبر ليغ الأوربي “لن يكون ذا قيمة مثل البطولات الحالية ودوري الأبطال في الوقت الحالي”





