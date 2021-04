دوري السوبر الأوربي يشعل منصات التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 18 أبريل 2021 بتسريبات عن نية 12 من أكبر الأندية الأوروبية الإعلان عن تشكيل بطولة جديدة بإسم دوري السوبر الأوربي أو European Super League. ولم تقتصر ردود الأفعال على مشجعي كرة القدم بل شملت كذلك حسابات الدوريات الأوروبية الكبرى والعديد من اللاعبين والمدربين الحاليين والسابقين مثل جاري نيفيل ووسط ميدان ريال مدريد توني كرووس وحتى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. ويبدو أن معظمها سلبي حتى الآن في ظل صمت مطبق من الأندية الـ 12 التي تزعم التسريبات مشاركتها في هذا الدوري.

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.

They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2)

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021