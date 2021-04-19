بريطانيا تستكشف إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي

أصبحت المملكة المتحدة أحدث دولة تنضم إلى السباق العالمي نحو العملة الرقمية للبنك المركزي، أو CBDC.

وقال وزير المالية البريطاني (ريشي سوناك) Rishi Sunak في مؤتمر صناعة التكنولوجيا المالية اليوم الاثنين: نحن بصدد إطلاق فريق عمل جديد بين وزارة الخزانة وبنك إنجلترا لتنسيق العمل الاستكشافي بشأن عملة رقمية محتملة للبنك المركزي.

وفي بيان منفصل، قال بنك إنجلترا: إن مثل هذه العملة ستكون شكلاً جديدًا من النقود الرقمية التي يصدرها بنك إنجلترا وتستخدمها الأسر والشركات الموجودة جنبًا إلى جنب مع الودائع النقدية والمصرفية بدلاً من استبدالها.

ولم تقرر حكومة المملكة المتحدة بعد ما إذا كانت ستقدم نسخة رقمية من الجنيه البريطاني، لكنها قالت: إنها تستكشف الأهداف وحالات الاستخدام والفرص والمخاطر التي تنطوي عليها إذا استمرت.

ويقوم بنك إنجلترا أيضًا بإنشاء وحدة داخل المؤسسة مخصصة لاستكشاف العملة الرقمية للبنك المركزي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتسابق فيه العديد من البنوك المركزية لمعرفة استراتيجياتها الخاصة للعملات الرقمية للبنك المركزي.

وأعطى صعود عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى زخمًا جديدًا لمثل هذه المبادرات، فضلاً عن الاتجاه الأوسع المتمثل في انخفاض استخدام النقد.

وقفزت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 64829 دولار الأسبوع الماضي قبل الظهور المرتقب للغاية في الأسواق المالية لمنصة العملات المشفرة Coinbase.

لكن العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم انخفضت بشدة خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب مخاوف بشأن التنظيم.

وفي غضون ذلك، أدى الارتفاع المفاجئ في قيمة العملة الرمزية Dogecoin إلى مخاوف من حدوث فقاعة محتملة في سوق العملات المشفرة.

واعتبارًا من اليوم الاثنين، تم تداول بيتكوين عند نحو 56740 دولار، بزيادة 3 في المئة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وهناك عامل آخر يدفع البنوك المركزية نحو CBDC، ويتمثل في مشروعات العملات المستقرة الخاصة مثل اتحاد Diem المدعوم من شركة فيسبوك والعملة الرقمية المثير للجدل المعروفة باسم Tether.

وتحاول هذه العملات ربط قيمتها السوقية ببعض المراجع الخارجية، مثل الدولار الأمريكي، لتجنب تقلبات الأسعار الشائعة في معظم العملات المشفرة.

ويبدو أن الصين تتقدم على الدول الكبرى الأخرى فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية.

وأجرى بنك الشعب الصيني عددًا من الاختبارات للعملة الرقمية في المدن الكبرى، وقال مسؤول كبير يوم الأحد: إن البنك المركزي قد يجرب اليوان الرقمي مع زوار أجانب في أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022.





