أودي تشوق لمستقبل السيارات الكهربائية عبر A6 E-Tron

كشفت شركة أودي – كجزء من عرضها في معرض شنغهاي للسيارات 2021 – النقاب عن السيارة المفاهيمية A6 E-Tron، وهي عبارة عن سيارة منخفضة الارتفاع مع عجلات ضخمة بقياس 22 إنشًا ومظهر جانبي نظيف يساعده الكاميرات التي تستبدل المرآة وغياب مقابض الأبواب.

وبطول 4.96 متر (195.2 إنشًا) وعرض 1.96 متر (77.1 إنشًا) وارتفاع 1.44 متر (56.7 إنشًا)، فإن A6 E-Tron تتمتع بالأبعاد نفسها لسيارة A7 Sportback.

وأضافت أودي المصابيح الأمامية الرقمية Digital Matrix LED، مما يعني أنها مصممة لتعمل أيضًا كجهاز عرض، وطورت أودي لعبة فيديو عبر الهاتف الذكي تُظهر الحركة على الحائط أمام السيارة بدلاً من الشاشة المركزية بالداخل.

وبالانتقال إلى الخلف، يتبنى مفهوم A6 E-Tron شريطًا ضوئيًا عريضًا يتميز بعناصر OLED رقمية.

وتحتوي جوانب السيارة على أجهزة عرض LED مدمجة لعرض رسائل الترحيب عبر الأرض للسائق والركاب وتحذير راكبي الدراجات من أن الباب على وشك الفتح.

وتم تضمين أربعة أجهزة عرض أخرى في زوايا السيارة لتلوين الأرض بمؤشرات إشارة الانعطاف.

وتقول أودي: إن التكنولوجيا تقدم اختلافات غير محدودة تقريبًا قابلة للتخصيص من التواقيع الضوئية، بما في ذلك تلك التي لها تأثير مكاني ثلاثي الأبعاد لم يسبق رؤيته على سيارة من أودي.

وكما هو متوقع، تعتمد السيارة المفاهيمية على منصة EV المسماة Premium Platform Electric التي طورتها أودي وبورش.

وتم تصميم A6 E-Tron بمحركين كهربائيين مزدوجين لإنتاج مشترك يبلغ 470 حصانًا (350 كيلو واط) وعزم دوران 800 نيوتن متر.

ويسمح هذا للسيارة بتحقيق زمن تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من أربع ثوان.

وتحتوي السيارة المفاهيمية على مجموعة كبيرة من المواصفات، التي تشمل كل شيء من نظام الدفع الرباعي Quattro إلى نظام التعليق الهوائي.

وتم تركيب حزمة البطارية الكبيرة التي تبلغ 100 كيلو وات بين المحاور لتوزيع الوزن بشكل مثالي، وهي تدعم الشحن السريع حتى 270 كيلو واط.

ويترجم هذا إلى أكثر من 300 كيلومتر من المدى خلال 10 دقائق من الشحن فقط، في حين أن الانتقال من 5 إلى 80 في المئة يتم في أقل من 25 دقيقة.

وعندما تكون البطارية ممتلئة، يمكن لسيارة A6 E-Tron أن تغطي أكثر من 700 كيلومتر من المدى.

ولم تعرض أودي التصميم الداخلي للسيارة المفاهيمية، لكنها تقول: إن A6 E-Tron هو بمثابة تشويق للأشياء القادمة فيما يتعلق بالنماذج الكهربائية القائمة على Premium Platform Electric المقرر طرحها العام المقبل.





