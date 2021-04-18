صفقة اليوم.. الحصول على 4 شهادات سيسكو مع خصم 97%

- الحزمة التدريبية للتأهل لشهادات الشبكات من سسيسكو The Premium Cisco CCNA & CCNP Lifetime Certification Prep Bundle.
- عدد الدورات: 7.
- عدد الدروس: 707.
- المدة: 99 ساعة.
- تعتبر (سيسكو) Cisco من أكبر الشركات التي تقدم مجموعة من الشهادات المعتمدة دوليًا في مجال الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، التي ستساعدك كثيرًا في حياتك المهنية.
- أشار تقرير توجهات الشبكات العالمية لعام 2020 من سيسكو إلى أن مستقبل الشبكات سيتطور بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وستظهر مجموعة وظائف جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تقول سيسكو: “إن الوظائف الجديدة ستكون على الأرجح وظائف مختلطة تخدم بشكل أفضل الرابط بين التجارة والتكنولوجيا”.
- إذا كنت ترغب في احتراف مجال هندسة الشبكات، فيمكنك الاستعانة بالحزمة التدريبية (The Premium Cisco CCNA & CCNP Lifetime Certification Prep Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى أكثر من 99 ساعة تدريبية تؤهلك لاجتياز اختبارات 4 شهادات من سيسكو مع خصم 97%.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على إتقان كافة المهارات التقنية لتصبح محترفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقادرًا على استكشاف المشكلات وحلها في كل ما يخص إدارة الشبكات وتأمينها وما يتعلق بها من البروتوكولات، والخدمات وغيرها.
- ستساعدك هذه الدورة التدريبية على اجتياز اختبار شهادة (CCNA 200-301) في الشبكات – وهي شهادة تعتبر بمثابة معيار جديد في هذا المجال لمسؤولي الشبكات، ومهندسي الدعم الفني، ومسؤولي مراكز البيانات – كما ستساعدك في التعرف على التوجهات الحديثة في مجال الشبكات وفهمها، بما يشمل: الأتمتة والبرمجة، وكيفية ضبط اتصال الشبكة السلكية واللاسلكية لنموذج اتصال الإنترنت الجديد.
- بالإضافة إلى التعرف على (الشبكات المُعرّفة برمجيًا) Software-Defined Networking التي تُعرف اختصاراً باسم SDN، مع التعرف على التهديدات ونقاط الضعف في الشبكات لتأمينها.
- تضم هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية تؤهلك لاجتياز اختبار (CCNA R/S (200-125 الجديد، الذي يركز على بروتوكولات أجهزة التوجيه والتبديل بينها، كما ستتعلم أساسيات الشبكات وكذلك التعرف على خدمات البنية التحتية وكيفية إدارتها.
- وهناك دورة أخرى حول اختبار (CCNP T-Shoot (300-135 حيث ستتعلم كيفية إنشاء شبكات المؤسسات المعقدة، وإجراء الصيانة الدورية لها، كما ستتعلم كيفية استخدم الممارسات القائمة على التكنولوجيا، ونهجًا متوافقًا مع ITIL لإجراء استكشاف أخطاء الشبكات وإصلاحها.
- كما تضم الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول بروتوكول توجيه المسافات المختلطة EIGRP؛ وأساسيات تبديل تسمية البروتوكولات المتعددة (MPLS)، وكيفية عمل تقنيات التوجيه والتبديل في بيئات العالم الحقيقي، وكيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وأكثر طرق التأمين فاعلية، التي ستساعدك في التأهل لاختبار شهادة (CCNP Enterprise).
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1393 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Cisco CCNA 200-301 Bootcamp
- New Cisco CCNA (200-301) Volume 1: The Complete Course
- Cisco New CCNA R/S (200-125): The Complete Course
- Cisco CCNP T-Shoot (300-135): The Complete Course
- Cisco EIGRP Comprehensive Labs Course
- MPLS Fundamentals: Cisco CCNP & Real World
- Cisco CCNP Enterprise ( ENARSI + ENCOR ) Training