صفقة اليوم.. الحصول على 4 شهادات سيسكو مع خصم 97%

ستساعدك هذه الدورة التدريبية على اجتياز اختبار شهادة (CCNA 200-301) في الشبكات – وهي شهادة تعتبر بمثابة معيار جديد في هذا المجال لمسؤولي الشبكات، ومهندسي الدعم الفني، ومسؤولي مراكز البيانات – كما ستساعدك في التعرف على التوجهات الحديثة في مجال الشبكات وفهمها، بما يشمل: الأتمتة والبرمجة، وكيفية ضبط اتصال الشبكة السلكية واللاسلكية لنموذج اتصال الإنترنت الجديد.