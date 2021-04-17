فيتبيت تعمل على جهاز Luxe لتعقب اللياقة البدنية

تستعد شركة فيتبيت المصنعة لأجهزة اللياقة البدنية والساعات الذكية قريبًا لإطلاق جهاز Fitbit Luxe، الذي يبدو أنه أكثر أجهزة تعقب اللياقة البدنية أناقة من الشركة حتى الآن.

ولا ينبغي أن يضمن جهاز Fitbit Luxe تصميمًا جذابًا فحسب، بل يجب أن يضمن أيضًا مجموعة كاملة من الوظائف المفيدة والجديدة في بعض الأحيان التي تضمن رفاهية ولياقة مرتديها.

ومن الواضح أن فيتبيت تسعى جاهدة للحصول على مظهر أرستقراطي، وهذا هو السبب في أنها تعتمد على غلاف معدني مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول، من بين أشياء أخرى.

ومع Fitbit Luxe، تريد الشركة المصنعة استخدام شاشة من نوع OLED واستخدام مشبك كلاسيكي للغاية للسوار، كما هو معروف من الساعات العادية لعدة قرون.

ومن المفترض أن تكون الأحزمة قابلة للتبديل، لذلك يجب أن تقدم فيتبيت، كالعادة، مجموعة واسعة من الأحزمة البديلة.

وليس هناك في الوقت الحالي أي معلومات حول دقة الشاشة في Fitbit Luxe والتفاصيل التقنية الأخرى، مثل عمر البطارية.

ومع ذلك، من المفترض أن الجهاز مشابه جدًا لجهاز Fitbit Ace 3، الذي شهد إطلاقه في السوق قبل بضعة أسابيع.

ومن الناحية الوظيفية، يجب أن يضمن Fitbit Luxe صحة متوازنة في تصميم أنيق، لذلك، يجب أن تدمج فيتبيت بشكل طبيعي جهاز مراقبة معدل ضربات القلب، من بين أشياء أخرى.

ويعد تتبع النوم والنشاط جزءًا من مجموعة الوظائف مثل مراقبة الإجهاد، وينبهك الجهاز عبر الاهتزازات أثناء أحد أشكال التمرين العديدة المدعومة عند الوصول إلى منطقة معدل ضربات القلب المطلوبة.

ومن خلال وحدة نظام تحديد المواقع العالمي GPS الخاصة بالهاتف الذكي المتصل بجهاز التعقب، يمكن استخدام Luxe أيضًا أثناء الجري أو ركوب الدراجات.

ويمكن لمتتبع Fitbit Luxe أيضًا المساعدة عند السباحة، حيث إن غلاف، كما هو الحال دائمًا، معتمد على أنه مقاوم للماء وبالتالي فإنه يحمي الجهاز من الرطوبة.

ومن المفترض أن يتوفر الجهاز باللون الأسود والذهبي والفضي، وقد يكون السعر هو التحدي الأكبر الذي تواجهه فيتبيت.

وفي حين أنها تأمل في الوصول إلى جمهور متميز، إلا أنه يتعين عليها أيضًا التنافس مع أجهزة اللياقة البدنية المنخفضة التكلفة لكن القوية التي يمكن ارتداؤها، والتي قد تكون مناسبة لكثير من الناس.





