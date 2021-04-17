ألعاب Nokia N-Gage عادت إلى الحياة عبر EKA2L1

أصبح بإمكانك الآن تجربة العديد من تطبيقات وألعاب سيمبيان عبر هاتفك أو جهازك اللوحي العامل بنظام أندرويد من خلال EKA2L1، وهو محاكي سيمبيان مكتوب بلغة البرمجة ++C كان قيد التطوير لأكثر من عامين.

وامتلك نظام سيمبيان مكتبة واسعة من التطبيقات والألعاب، ولعب دورًا حيويًا في ظهور أجهزة المساعد الرقمي الشخصي والهواتف الذكية لاحقًا في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، خاصة خارج أمريكا الشمالية.

ويمكن للمحاكي حاليًا محاكاة منصات S60v1 و S60v3 و S60v5، التي تعمل على تشغيل الهواتف، مثل: Nokia 7650 و Nokia N95 و Nokia E50 و Nokia 5800 XpressMusic.

ويتميز المحاكي أيضًا بالتوافق مع الألعاب التي تم إنشاؤها لجهاز Nokia N-Gage، وهي محاولة نوكيا غير الناجحة لإنتاج هاتف محمول ومنصة ألعاب هجينة في عام 2003.

وبالرغم من أن نوكيا اشتهرت بطرح عشرات النماذج، إلا أنها اشتهرت أيضًا ببعض الهواتف المميزة بالإضافة إلى بعض الابتكارات التي كانت سابقة لعصرها.

وكانت نوكيا أول من طرح طريقة مناسبة للألعاب قبل أن تصبح الهواتف الذكية فئة الأجهزة السائدة، وحتى قبل أن تصبح الألعاب المحمولة صناعة مربحة كما هي اليوم.

وكان Nokia N-Gage أحد أكثر هواتف نوكيا غرابة، وسبق هذا الهاتف هواتف الألعاب بما يقرب من عقدين من الزمن.

ويحاول محاكي EKA2L1 استعادة أيام المجد التي حققتها نوكيا من خلال السماح لأجهزة اليوم بتشغيل نظام التشغيل المحمول القديم سيمبيان.

وقدم المحاكي إصدار أندرويد عبر GitHub لفترة من الوقت، لكن تم نشر التطبيق الآن في متجر Google Play، ويعمل التطبيق بشكل أفضل مع أجهزة أندرويد 64 بت، لكن يوجد أيضًا دعم تجريبي 32 بت.

وعند استخدامه مع البرامج المتوافقة، يمكن لمحاكي EKA2L1 تشغيل الألعاب بمعدل إطار أعلى من أجهزة سيمبيان الأصلية.

ولا يمكنك من الناحية العملية تثبيت EKA2L1 وتشغيل الألعاب فورًا كتطبيق عادي، حيث إنك بحاجة إلى تنزيل ملفات النظام لأجهزة سيمبيان التي تريد محاكاتها، بالإضافة إلى إعادة تجميع محرك الأقراص Z الخاص بالجهاز.

ويجب أن يحتوي جهاز أندرويد أيضًا على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت على الأقل، ووحدة معالجة مركزية قادرة، ووحدة معالجة رسومات تدعم OpenGL ES 3.0.





