كاسباروف يطلق منصة الشطرنج Kasparovchess

أطلق أسطورة الشطرنج (غاري كاسباروف) Garry Kasparov منصة KasparovChess التي استغرق تطويرها سنوات بتمويل من مستثمرين من القطاع الخاص وتكتل وسائل الإعلام Vivendi.

وقبل أربع سنوات، قامت MasterClass، وهي منصة تبيع دروسًا يدرسها المشاهير، بدعوة كاسباروف لتدريس فصل دراسي، وسرعان ما أدرك أنه اضطر إلى التقليل من أهمية المفاهيم والالتزام بهيكل معين.

وتمثل KasparovChess منصة يتمتع فيها لاعبو الشطرنج بحرية مشاركة النصائح والحيل مع اللاعبين من مختلف المستويات.

وتتضمن المنصة أفلامًا وثائقية ومدونات صوتية ومقالات ومقابلات بين الخبراء واللاعبين المعروفين في مجتمع الشطرنج.

وقال كاسباروف: إنه تم تسجيل أكثر من 1000 مقطع فيديو حتى الآن، وبخلاف المحتوى، لدى المنصة خادم Discord حصري مرفق بها ومناطق اللعب.

وتمثل المنصة من نواحٍ عديدة نسخة مكبرة من دروس لعبة الشطرنج التي قدمها عبر MasterClass قبل سنوات، مع تركيز كبير على المجتمع والتنوع.

ولدى KasparovChess اشتراك شهري أو سنوي قدره 13.99 دولار أو 119.99 دولار على التوالي.

وتوجد غالبية الدروس المستفادة من الخبراء والتحليلات بأثر رجعي للألعاب التي لعبتها خلف نظام اشتراك مدفوع.

كما يمنح نظام الاشتراك المدفوع المستخدمين إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تضم 50000 من الألغاز التي تم إنشاؤها يدويًا، والتي تتيح للاعبين تدريب مهارات معينة.

ويوجد منافس مشهور وهو Chess.com، الذي يمثل خادم شطرنج ومنتدى وموقع شبكة تم إطلاقه في عام 2005 مع اشتراك يتراوح بين 5 دولارات شهريًا أو 29 دولار سنويًا.

ويقول كاسباروف: إن ما يميز المنصة هو التركيز على المجتمع، حيث إن الهدف الطويل المدى لها هو ربط مجتمعات الشطرنج العالمية ببعضها بعضًا، واكتشاف اللاعبين ذوي المهارات، ومنح الآخرين إمكانية الوصول إلى خبراته.

ويعتقد أن التعليم عن بُعد أثناء الوباء أظهر الحاجة إلى حلول أكثر تفاعلية، وقال: حان الوقت للانتقال من ما ندرسه إلى كيفية تطبيقه للطلاب.

وأصبح كاسباروف أصغر بطل عالمي للشطرنج في عام 1985، وتقاعد في 2005، وأطلق مؤسسة لمساعدة الأطفال في الوصول إلى الشطرنج في جميع أنحاء العالم.

وساعد كاسباروف حديثًا في تقديم المشورة بشأن The Queen’s Gambit، وهو مسلسل درامي حول معجزة الشطرنج التي أصبحت المسلسل النصي المحدود الأكثر مشاهدة عبر نيتفليكس.

كما تلقى المسلسل استجابة إيجابية من مجتمع الشطرنج، وتشير البيانات إلى أنه زاد من الاهتمام العام باللعبة، بحيث ارتفعت مبيعات ألواح الشطرنج.





