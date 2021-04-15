Google Earth يظهر الأضرار الناجمة عن تغير المناخ

يحصل برنامج Google Earth على ميزة جديدة بتقنية الفاصل الزمني الثلاثي الأبعاد تتيح لك ملاحظة كيف تغيرت الأرض من عام 1984 إلى عام 2020، مما يسمح لك برؤية مدى تأثير التأثيرات المدمرة لتغير المناخ في تشكيل جغرافية الكوكب.

وقالت (ريبيكا مور) Rebecca Moore، مديرة Google Earth و Google Earth Engine و Google Earth Outreach: إن هذه الميزة هي الأفضل لمشاهدة المناظر الطبيعية لعالمنا، ولا يتعلق الأمر بالتكبير، بل يتعلق بأخذ نظرة من الخارج ورؤية كيف يتغير كوكب الأرض.

ومن المفترض أن تكون ميزة الفاصل الزمني الثلاثي الأبعاد متاحة عبر Google Earth اعتبارًا من اليوم الخميس.

وللوصول إلى الميزة، قم بتشغيل Google Earth، ومن ثم انقر أو اضغط عبر علامة التبويب Voyager.

ويمكنك البحث عن مكان مثير للاهتمام أو الاطلاع على إحدى الجولات الإرشادية الخمس من شركة جوجل حول تغير الغابات والنمو الحضري ودرجات الحرارة المرتفعة والتعدين ومصادر الطاقة المتجددة وجمال الأرض الهش.

ولإنشاء صور ثلاثية الأبعاد بتقنية الفاصل الزمني لبرنامج Google Earth، تقول الشركة: إنها استخدمت أكثر من 24 مليون صورة أقمار صناعية تم التقاطها من عام 1984 إلى عام 2020 لإنشاء فيديو بدقة 4.4 تيرابكسل، ويبلغ حجم التيرابكسل الواحد مليون ميجابكسل.

وعملت الشركة مع وكالة ناسا وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS والمفوضية الأوروبية ووكالة الفضاء الأوروبية ESA لجمع البيانات المستخدمة في انقضاء الوقت.

وقالت مور: يوجد الفاصل الزمني الثلاثي الأبعاد و Google Earth في حلقة الوصل بين العلم والتكنولوجيا والشراكات بين القطاعين العام والخاص والجيل القادم فيما يتعلق بتغير المناخ والعمل المناخي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأول التي تستخدم فيها جوجل تقنية الفاصل الزمني، حيث أصدرت في شهر مايو 2013 ميزة الفاصل الزمني التي تعرض صورًا ثنائية الأبعاد للأرض من عام 1984 إلى عام 2012، وأجرى تحديثًا كبيرًا لتلك الميزة في شهر نوفمبر 2016.

ومع ذلك، فإن الميزة التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس، تقدم عرضًا زمنيًا ثلاثي الأبعاد للتغيرات الجيولوجية للأرض، مما يسمح بإلقاء نظرة على التغييرات في الأرض بمزيد من التفصيل.

وأصدرت شركة جوجل أيضًا 800 مقطع فيديو بفواصل زمنية لمناطق مختلفة حول الكوكب كتنزيلات مجانية.

وتهدف الشركة إلى استخدامها بواسطة المعلمين والمنظمات غير الربحية وواضعي السياسات وغيرهم لإظهار كيف تغيرت جغرافية الأرض بمرور الوقت.





