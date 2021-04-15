DJI تعلن عن Mavic Air 2S بقيمة 999 دولار

تضع DJI، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطائرات المسيرة المدنية وتكنولوجيا الكاميرا الإبداعية، معيارًا جديدًا لأداء الطيران العالي الجودة مع DJI Mavic Air 2S الجديدة.

وتعد هذه الكاميرا المحمولة المسيرة حلاً متعدد الإمكانات، حيث توفر أداء طيران قويًا وترقيات للكاميرا عبر أحدث نماذج وأدوات إنشاء المحتوى المبرمجة سابقًا العالية الجودة.

وكانت DJI قد أعلنت سابقًا عن الجيل الأول من الطائرات المسيرة DJI FPV القادرة على بث المناورات العالية السرعة مباشرة إلى نظارة الطيار، وتعلن الشركة الآن عن ترقية بالنسبة لطائرة Mavic Air 2 العام الماضي.

ومع Mavic Air 2S، تتبع DJI نهجًا مشابهًا لشركة آبل ونظام تسمية آيفون للحصول على تحديثات صغيرة بين الإصدارات الكبيرة.

وتتميز طائرة DJI Mavic Air 2S بمستشعر بقياس 1 إنش يلتقط صورًا بدقة 20 ميجابكسل وفيديوهات بدقة تصل إلى 5.4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وتشمل الترقيات البارزة الأخرى: نظام مساعدة الطيار المتقدم APAS 4.0 من DJI للمناورة حول الكائنات أثناء الطيران، و Ocusync 3.0، أو O3، لاتصال أكثر استقرارًا أثناء الرحلات الجوية التي تصل إلى 12 كيلومتر، وميزة MasterShots الجديدة حيث تتحرك الطائرة المسيرة بشكل مستقل لالتقاط المحتوى ودمجه معًا في مقطع فيديو عند الانتهاء.

وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاطلاع على المواصفات المهمة في DJI Mavic Air 2S، إليك بعض النقاط البارزة:

31 دقيقة من زمن الرحلة.

صور بدقة 20 ميجابكسل.

ميزات Hyperlight والتعرف على المشهد و HDR.

فيديو بدقة 5.4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

تكبير يصل إلى 8x أثناء تصوير الفيديو.

سعة تخزين داخلية 8 جيجابايت.

دعم H264 و H265.

ملفات تعريف الألوان 8 bit العادي و 10 بت D-Log و 10 بت HLG.

ADB-S لاكتشاف الطائرات القريبة.

وكما هو الحال عادةً في تشكيلة DJI، تأتي Mavic Air 2S بحزمتين مختلفتين، حيث هناك الحزمة القياسية التي تشمل الطائرة وجهاز التحكم عن بُعد والبطارية والكابلات الضرورية التي تكلف 999 دولار.

وهناك أيضًا الحزمة الأعلى سعرًا Fly More Combo التي تكلف 1299 دولار، وتشمل كل شيء في الحزمة الأساسية، بالإضافة إلى بطاريتين أخريين، وفلاتر ND، ومحور شحن، وحقيبة لتحمل كل شيء.





