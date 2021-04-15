Coinbase تصل إلى 86 مليار دولار بعد إدراجها في ناسداك

بلغت قيمة شركة Coinbase نحو 86 مليار دولار في نهاية أول ظهور لها في بورصة ناسداك يوم أمس الأربعاء، في يوم متقلب من التداول بعدما ارتفع تقييمها إلى 112 مليار دولار.

ويمثل ظهور Coinbase لأول مرة في سوق الأوراق المالية، الذي تم من خلال الإدراج المباشر حيث لا يتم بيع أي أسهم قبل الافتتاح، علامة بارزة أخرى في تطور عملة بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى.

ويأتي ذلك وسط طفرة في قيمة العملات المشفرة التي جذبت مجموعة من الشركات الرئيسية من الدرجة الأولى.

وافتتح سهم Coinbase عند 381 دولار للسهم، بزيادة 52.4 في المئة من السعر المرجعي البالغ 250 دولار للسهم الذي تم تحديده يوم الثلاثاء.

ويشكل السعر ارتفاعًا نسبة 10.9 في المئة من متوسط ​​السعر المرجح 343.58 دولار، وتم تداول أسهم Coinbase بشكل خاص في الربع الأول من عام 2021.

وأغلق السهم عند 328.28 دولار، مما يمنح Coinbase تقييمًا مخففًا قدره 85.78 مليار دولار، بما في ذلك خيارات الأسهم غير المكتسبة والأسهم المقيدة، وقيمة سوقية تبلغ 65.39 مليار دولار.

وبالمقارنة، تبلغ القيمة السوقية لشركة Intercontinental Exchange المالكة لبورصة نيويورك نحو 66 مليار دولار.

وأظهرت الإيداعات التنظيمية أن الشركة – التي تأسست في عام 2012 – لديها 56 مليون مستخدم على مستوى العالم وأصول تقدر بنحو 223 مليار دولار عبر منصتها، وهو ما يمثل 11.3 في المئة من حصة سوق الأصول المشفرة.

وقُدرت قيمة Coinbase بأقل من 6 مليارات دولار حديثًا في شهر سبتمبر، لكنها ارتفعت بما يتماشى مع مكاسب بيتكوين هذا العام.

وسجلت العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم رقماً قياسياً بأكثر من 63000 دولار يوم الثلاثاء وزادت قيمتها بأكثر من الضعف هذا العام مع استعداد البنوك والشركات للأصول الناشئة.

وتؤكد أحدث النتائج المالية للشركة كيف ارتفعت الإيرادات بشكل متزامن مع الارتفاع في أحجام تداول بيتكوين وسعرها.

وفي الربع الأول من العام، مع زيادة سعر بيتكوين بأكثر من الضعف، قدرت Coinbase الإيرادات بأكثر من 1.8 مليار دولار وصافي الدخل بين 730 مليون دولار و 800 مليون دولار، مقابل إيرادات 1.3 مليار دولار لعام 2020 بأكمله.

وقال محللون: إن المخاطر التنظيمية تلوح في الأفق، حيث تزيد Coinbase من عدد الأصول الرقمية التي يمكن للمستخدمين تداولها عبر منصتها.

وعلقت Coinbase العام الماضي التداول بالعملة الرقمية الرئيسية XRP بعد أن اتهم المنظمون الأمريكيون شركة Ripple المرتبطة بها بعرض أوراق مالية غير مسجلة بقيمة 1.3 مليار دولار، وقد نفت Ripple التهم الموجهة إليها.





