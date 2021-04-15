Car Thing .. مشغل الوسائط الذكي من سبوتيفاي

أطلقت شركة سبوتيفاي رسميًا جهازها الجديد داخل السيارة المسمى Car Thing، بحيث يأتي المشغل الذكي مزودًا بدعم الأوامر الصوتية “Hey Spotify” بالإضافة إلى مقبض وشاشة تعمل باللمس وأزرار معدة سابقًا لعناصر التحكم.

ولإطلاق المنتج الأولي، تقدم سبوتيفاي Car Thing مجانًا لمجموعة محدودة من مشتركي Premium في الولايات المتحدة.

وتعاملت سبوتيفاي مع فكرة المنتجات المادية في الماضي، لكن Car Thing يمثل أول جهاز فعلي لها.

واهتمت الشركة بالأجهزة منذ سنوات، وفكرت ذات مرة بالمصابيح الموسيقية، لكنها ظلت تركز على خدمة بث الموسيقى، مما ساعدها على أن تصبح المنصة الكبرى في العالم مع أكثر من 345 مليون مستمع على مستوى العالم.

ويتيح لك Car Thing، المتاح حاليًا للمستخدمين المؤهلين في الولايات المتحدة، تشغيل الملفات الصوتية المفضلة لديك بشكل أسرع.

وقالت سبوتيفاي: يظل تركيزنا على أن نصبح المنصة الصوتية الأولى في العالم، وليس على إنشاء الأجهزة، لكننا طورنا Car Thing لأننا رأينا حاجة من مستخدمينا، الذين فقد الكثير منهم تجربة الاستماع السلسة والمخصصة داخل السيارة.

وأوضحت سبوتيفاي أنها لا تحاول التنافس مع أنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة، لكن جهازها يمكن أن يكون بديلاً لبعض المستخدمين، حتى بالنسبة إلى CarPlay و Android Auto.

ولا يقدم الجهاز وظائف خارج مجال الصوت، مثل: CarPlay و Android Auto، لكن سبوتيفاي تتنافس من أجل المزيد من الاستخدام في المركبات.

ويمكن للمستخدمين التحكم في الملفات الصوتية عبر أوامر “Hey Spotify”، بالإضافة إلى المقبض والشاشة العاملة باللمس والأزرار المحددة سابقًا في الجزء العلوي من الجهاز الذي يحتوي على شاشة بحجم 4 إنشات.

ويعتبر الجهاز بشكل أو بآخر عبارة عن جهاز تحكم عن بُعد بخدمة سبوتيفاي مخصص لسيارتك مع شاشة وميكروفونات.

ويحتاج إلى الاقتران بهاتفك الذكي عبر البلوتوث لاتصال البيانات، وبعد ذلك، يمكنك استخدام كابل البلوتوث أو AUX أو USB للاتصال بنظام الصوت في سيارتك، ولا يحتوي Car Thing على مكبر صوت مدمج بحد ذاته.

ويباع الجهاز بسعر 79.99 دولار، لكنها تمنح الجهاز لعدد محدود من مشتركي Premium في الولايات المتحدة مجانًا.





