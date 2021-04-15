Beosound Emerge .. مكبر صوت على شكل كتاب من B&O

تشتهر B&O بتصميماتها الفريدة من نوعها لمجموعتها من معدات الصوت، ومع أحدث منتجاتها Beosound Emerge، فقد استلهمت الشركة من شيء موجود بالفعل عبر أرففك.

وبالتعاون مع وكالة التصميم Layer، ابتكرت Beosound Emerge، وهو مكبر صوت ذكي نحيف يوفر جميع الميزات والتوصيلات التي قد تطلبها.

وبما يتماشى مع أسلوب شركة B&O، فإن الجهاز مصنوع من مواد فاخرة، مثل: البلوط والقماش المحبوك والألمنيوم.

وكانت B&O قد كشفت في شهر فبراير عن مكبر الصوت Beosound Level بقيمة 1500 دولار، ومع Beosound Emerge، فقد استوحى مؤسس Layer الإلهام من شكل الكتاب لإنشاء هيكل نحيف.

وكانت الفكرة هي بناء مكبر صوت نحيف بقدر الإمكان بينما لا يزال قادرًا على تقيدم صوت كامل الطاقة.

وتعني المساحة الصغيرة أيضًا أن Beosound Emerge لا يشغل مساحة كبيرة، مما يجعله مناسبًا لأرفف الكتب أو مناطق صغيرة أخرى.

وتقول B&O: إن التصميم يسمح لك بوضع مكبر الصوت بحيث يكون مخفي بعيدًا أو معروض بشكل بارز.

وبالرغم من ذلك، فإن سماكة السماعة ليست موحدة، حيث إنها أضيق في المقدمة قبل أن تصبح أوسع في الخلف.

واختارت الشركة مواد مستوحاة من التصميم الداخلي، إذ يحتوي إصدار Gold Tone على غطاء من خشب البلوط مع عمود من القماش المنسوج والألومنيوم باللون الذهبي، ويوجد أيضًا إصدار Black Anthracite مع شبكة من الألومنيوم وألواح جانبية من البوليمر.

ولإكمال أجواء الكتاب، تلتف الألواح الجانبية لمكبر الصوت بصفتها غلاف مع وجود العلامة التجارية للشركة في المقدمة.

وتوجد عناصر التحكم باللمس في الأعلى، مع خيارات التشغيل والإيقاف المؤقت، وتغيير المسارات والوصول السريع إلى المحطات وقوائم التشغيل.

وهناك أيضًا عنصر تحكم في مستوى الصوت، الذي يتطلب حركة دائرية لإجراء تغيير في المستوى.

وتقول B&O: إن Beosound Emerge له تصميم معياري يسمح بوصول أسهل إلى وحدة الاتصال القابلة للاستبدال التي ظهرت لأول مرة في Beosound Level.

وتوضح الشركة أن المكون القابل للإزالة لديه قوة معالجة كافية لاستيعاب التحديثات والميزات الجديدة لسنوات قادمة.

وإذا أصبح هذا المكون قديمًا في وقت ما، فإن بإمكان المستهلك استبداله بإصدار أحدث والاستمرار في استخدام مكبر الصوت.

ويتيح مكبر الصوت تجربة صوتية كاملة النطاق، ويتم وضع مضخم الصوت المتوسط ​​المدى بقياس 37 ميليمتر في الزاوية، حيث يبث الصوت من الأمام بالتعاون مع مكبر الصوت بقياس 14 ميليمتر المصمم لإنتاج الترددات العالية.

ويتعامل مكبر الصوت الجانبي الذي يبلغ قطره 100 ميليمتر مع الترددات المنخفضة، ويرسلها إلى الجزء الخلفي من مكبر الصوت.

وتوضح الشركة أن تصميم مكبرات الصوت هذا يسمح للجهاز بإنتاج صوت يملأ الغرفة، وتم تجهيز Beosound Emerge بتقنية معايرة الغرفة التي تعمل على تحسين الصوت العام وفقًا للمكان الذي تضعه فيه في الغرفة.

ويدعم الجهاز AirPlay 2 وكروم كاست للاتصال اللاسلكي، كما أن لديه ميكروفونات مدمجة للتحكم الصوتي عبر مساعد جوجل.

وتقول B&O: يمكنك إضافة Beosound Emerge إلى معدات الصوت المتعددة الغرف الموجودة لديك عبر AirPlay 2 أو كروم كاست.

ويتوفر مكبر الصوت Beosound Emerge عبر الإنترنت وفي متاجر B&O في بعض الأسواق الأوروبية في 15 أبريل مع إطلاق عالمي مخطط لهذا الخريف.

ويبلغ سعر إصدار Gold Tone نحو 899 دولار، بينما يبلغ سعر إصدار Black Anthracite نحو 699 دولار.





