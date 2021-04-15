Axon 30 Ultra 5G يأتي بمعدل تحديث 144 هرتز

كشفت شركة ZTE النقاب عن هاتفها الرائد الجديد لعام 2021 المسمى Axon 30 Ultra 5G، جنبًا إلى جنب مع جهازين آخرين هما Axon 30 و Axon 30 Pro.

ويبدأ بيع Axon 30 Ultra 5G في الصين في 19 أبريل بسعر لم يكشف عنه، على أن يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية في شهر مايو.

يأتي الهاتف مزودًا بشاشة منحنية مع عدم وجود حافات من نوع AMOLED بقياس 6.67 إنشات وبدقة 1080×2400 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 ومعدل تحديث متغير تكيفي يبلغ 60 هرتز و 90 هرتز و 120 هرتز و 144 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس 300 هرتز.

وتشير أرقام ZTE إلى أن نسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ 95 في المئة، وتوضح مواصفات الشاشة عمق ألوان 10 بت، ودعم التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100 في المئة، والتوافق مع +HDR10.

ويمتلك الهاتف كاميرا خلفية رباعية، بعدسة رئيسية واسعة جدًا بدقة 64 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري للصورة OIS مع فتحة عدسة F/1.6، وهناك عدسة ثانية بدقة 64 ميجابكسل بطول بؤري مكافئ 35 ميليمتر مع فتحة عدسة F/1.9.

كما يوجد عدسة ثالثة واسعة للغاية بدقة 64 ميجابكسل وبطول بؤري مكافئ يبلغ 13 ميليمتر، إلى جانب عدسة رابعة Periscope بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x والتثبيت البصري للصورة OIS.

وتدعم ZTE فكرة التصوير الحاسوبي، وقد وسعت تطبيق الكاميرا الخاص بها ليشمل أوضاعًا جديدة تستفيد من الكاميرا ذات المستشعرات المتعددة الموجودة في الخلف.

ويأتي وضع صانع الأفلام مع القوالب والتأثيرات والانتقالات والقدرة على التسجيل بثلاث كاميرات في وقت واحد، ومن ثم اختيار اللقطات المراد استخدامها في النشر، ويدعم Axon 30 Ultra 5G تصوير الفيديو بدقة 8K.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 888، بمساعدة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع UFS 3.1.

وهناك ببطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، ويجب أن تكون قادرًا على إعادة شحنها في أقل من ساعة، إلى جانب نظام التشغيل أندرويد 11 وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.





