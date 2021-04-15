الجدول الزمني ضمن ويندوز 10 يفقد خاصية المزامنة

أعلنت شركة مايكروسوفت أن نظام التشغيل ويندوز 10 يفقد رسميًا ميزة المزامنة عبر الأجهزة ضمن ميزة الجدول الزمني Timeline مع أحدث إصدار من Windows 10 Insider Preview Build.

وقد يكون ويندوز أحد أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا، لكن لا تحصل كل ميزة ضمنه على الشعبية أو الاستخدام نفسه.

ومن الأمثلة على ذلك ميزة الجدول الزمني، التي تمت إضافتها في تحديث شهر أبريل 2018 إلى نظام التشغيل.

وكانت الميزة تهدف إلى إظهار الأنشطة الحالية والسابقة لك عبر فترة زمنية من خلال الأجهزة المتصلة بحساب مايكروسوفت نفسه، ويمكن الوصول إليها من خلال مفاتيح Windows + Tab.

وتم تصميم المخطط الزمني ليسهل على المستخدمين التبديل بين الأجهزة المتعددة والانتقال بسلاسة من جهاز حاسب يعمل بنظام ويندوز 10 إلى هاتف أندرويد أو iOS والعودة مرة أخرى.

وكانت الميزة تعتمد بشدة على مساعد مايكروسوفت الصوتي كورتانا Cortana، الذي يحث المستخدمين على استئناف المهام من جهاز لآخر.

وكان كورتانا جزءًا مهمًا من بناء تجربة الجدول الزمني عبر أجهزة iOS وأندرويد، حيث كان لدى مايكروسوفت سيطرة أقل.

وباستخدام أحدث إصدار من Windows 10 Insider Preview Build 21359، لن يقوم المخطط الزمني بعد الآن بتحميل أي نشاط جديد إلى حساب مايكروسوفت المرتبط.

وإذا تمت مزامنة سجل نشاطك عبر أجهزتك من خلال حساب مايكروسوفت الخاص بك، فلن يكون لديك خيار تحميل نشاط جديد في المخطط الزمني.

ولعرض محفوظات الويب، يتوفر لمتصفح إيدج والمتصفحات الأخرى خيار إلقاء نظرة على أنشطة الويب الحديثة، ويمكنك أيضًا عرض الملفات المستخدمة حديثًا باستخدام OneDrive و Office.

ويبقى المخطط الزمني وكل سجل النشاط المحلي عبر نظام التشغيل ويندوز 10، ولن تتمكن بعد الآن من استخدام وظيفة المتابعة من حيث توقفت المعلن عنها مع المخطط الزمني.

وكانت مزامنة السجل والنشاط عبر الأجهزة واحدة من ميزات التمييز في المخطط الزمني، التي امتدت عبر أجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10 وأجهزة أندرويد باستخدام Microsoft Launcher.

وتمت إزالة الجدول الزمني من Microsoft Launcher في عام 2020، بينما يعمل التغيير الجديد على إلغاء الهدف الأساسي للميزة.

وبالنظر إلى حقيقة أن معظم الناس لا يتذكرون أن مثل هذه الوظيفة كانت موجودة، فلن يكون مفاجئًا إذا أزالت مايكروسوفت الجدول الزمني ككل.

وإذا كنت تستخدم الميزة في الوقت الحالي، فيتعين عليك معرفة أن المزامنة عبر الأجهزة تختفي عندما يصل التحديث إلى القناة الثابتة في شهر يونيو.





