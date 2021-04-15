أودي تكشف عن السيارة الكهربائية e-tron Q4

كشفت شركة أودي عن نسخة الإنتاج من e-tron Q4 و e-tron Q4 Sportsback، أحدث سيارات الدفع الرباعي الكهربائية للعلامة التجارية الألمانية.

ومن المتوقع أن توسع تشكيلة أودي من السيارات الكهربائية إلى فئة جديدة وأقل تكلفة.

وتم الكشف عن المفهوم الأصلي لسيارة e-tron Q4 في معرض جنيف للسيارات في عام 2019.

وأكدت أودي بسرعة أنه سيتم إطلاق نسخة إنتاجية من السيارة في نهاية عام 2020، ومن المثير إمكانية أن تكون السيارة الكهربائية ذات حجم أكبر بكثير من e-tron.

وتقع سيارة Q4 e-tron في فئة سيارات الدفع الرباعي الأصغر، وهي تعتمد على منصة MEB من فولكس فاجن، التي ينبغي أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار وزيادة القدرة الإنتاجية.

وفي الشهر الماضي، كشفت أودي النقاب عن المقصورة الداخلية لسيارة Q4 e-tron مع العديد من الميزات، وتكشف الآن عن السيارة الكهربائية بالكامل، كما كشفت النقاب عن Audi Q4 e-tron Sportback.

وتتخذ مجموعة العدادات في Q4 شكل شاشة بقياس 10.25 إنشات، ويتم إقرانها إما بشاشة معلومات وترفيهية بقياس 10.1 أو بقياس 11.6 إنشًا مثبتة عبر لوحة العدادات.

ولإبقاء عيون السائق على الطريق وأيديهم على عجلة القيادة، فإن Q4 تتميز بتحكم صوتي متكامل، وهناك AR HUD الذي يبث بيانات القيادة وتعليمات الملاحة عبر الزجاج الأمامي.

وتوفر Q4 تحذيرات الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وتحذيرات الخروج، وتحذيرات الرصيف، ومساعدة تجنب الاصطدام، ومساعدة الفرامل والمصابيح الأمامية العالية، والوقوف عن بُعد، وتغطية كاميرا بزاوية 360 درجة.

Q4 e-tron:

تأتي السيارة بطول 4588 ميليمتر (180.6 إنشًا)، وعرض 1865 ميليمتر (73.4 إنشًا)، وارتفاع 1632 ميليمتر (64.3 إنشًا)، مما يجعل حجمها مماثلًا لحجم Audi Q3.

وفيما يتعلق بحزم البطاريات، فإنها تقدم حزمة بطارية 55 كيلو واط و 82 كيلو واط.

وقالت أودي: ترقى محركات النموذج الكهربائي لتوقعات مجموعات مختلفة جدًا من العملاء، من ركاب المدن إلى سائق المسافات الطويلة.

وتتضمن السيارة نوعين مختلفين من البطاريات وثلاثة أنواع مختلفة من محركات الأقراص.

وتم تجهيز Q4 35 ببطارية تبلغ 52 كيلو واط مكونة من 8 وحدات، وتنتج 125 كيلو واط (167 حصان)، وتصل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 9.0 ثانية بمدى من 341 كيلومتر إلى 349 كيلومتر (بناءً على تقديرات WLTP)، ويمكن شحنها بسرعة 7.2 كيلو واط عبر التيار المتردد أو حتى 100 كيلو واط عبر التيار المستمر.

وتأتي Q4 40 مزودة ببطارية تبلغ 77 كيلو واط مكونة من 12 وحدة، وتتخطى 100 كيلومتر في الساعة في 8.5 ثانية مع سرعة قصوى محكومة تبلغ 160 كيلومتر في الساعة ومدى يقدر بنحو 520 كيلومتر، ويمكن شحنها بسرعة 11 كيلو واط عبر التيار المتردد أو 125 كيلو واط عبر التيار المستمر من خلال الشاحن السريع.

في حين تتضمن Q4 50 quattro بطارية تبلغ 77 كيلو واط مثل Q4 40، لكن محركيها المزدوجين ينتجان 295 حصان، وتصل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.2 ثانية بسرعة قصوى تبلغ 180 كيلومتر في الساعة ومدى بين 488 و 497 ميلاً، ويمكن شحنها بسرعة 11 كيلو واط عبر التيار المتردد أو 125 كيلو واط عبر التيار المستمر من خلال الشاحن السريع.

وتقول أودي: إن Q4 e-tron قادمة إلى أوروبا في شهر يونيو 2021، بينما يصل إصدار Sportback بعد بضعة أشهر.

وتبدأ الأسعار في ألمانيا من 41900 يورو، أي ما يعادل 50000 دولار أمريكي.

Q4 e-tron Sportback:

يحتوي إصدار Sportback على مواصفات مشابهة جدًا لنسخة Q4 e-tron العادية، وذلك بالنظر إلى أنها تشترك في مجموعة نقل الحركة نفسها، لكنها تتمتع بأداء أفضل قليلاً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكفاءة، بفضل معامل السحب 0.26 بدلاً من 0.28.

ويعتبر الجزء الخلفي الأكثر حدة هو المسؤول عن الأداء الأيروديناميكي الأفضل والتصميم الرياضي قليلاً، وتقول أودي: إن إصدار Sportback يكلف 2000 يورو أكثر من الإصدار العادي.





