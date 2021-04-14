XPS 13 من دل يأتي مزودًا بشاشة OLED اختيارية

كشفت شركة دل النقاب عن خيار XPS 13 جديد مع شاشة لمس من نوع OLED متاح للشراء، بحيث تكلف الميزة الجديدة 300 دولار إضافي بالمقارنة مع خيار FHD.

وتبدأ نماذج XPS 13 من 999.99 دولار وتتراوح أسعارها حتى 2199.99 دولار، ويمكن أن تكون مجهزة بمعالج إنتل Core i7 من الجيل الحادي عشر، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 جيجابايت، و 2 تيرابايت من وحدة تخزين PCIe SSD.

ويعد Dell XPS 13 أحد أفضل أجهزة الحاسب المحمولة بقياس 13 إنشًا التي يمكنك شراؤها، ويتميز بشاشة واسعة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 ولوحة مفاتيح صلبة وعمر بطارية طويل وهيكل مضغوط.

ويمكنك حاليًا الحصول على XPS 13 بشاشة تعمل باللمس بدقة 3840×2400 بكسل أو شاشة تعمل باللمس بدقة 1920×1200 بكسل أو شاشة لا تعمل باللمس بدقة 1920×1200 بكسل.

وبحسب الشركة، فإن النموذج المتضمن شاشة من نوع OLED عاملة باللمس يأتي بدقة 3456×2160 بكسل، مع سطوع يصل إلى 400 شمعة وتغطي 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3.

وتعتمد الشاشة من DisplayHDR 500TB وتأتي مع طلاء دل المعتاد المقاوم للانعكاس بنسبة 0.65 في المئة لجعلها أكثر وضوحًا في الإضاءة الخارجية القوية.

وأعلنت دل أيضًا عن إعادة تصميم لعائلة أجهزة الحاسب المحمولة من فئة Inspiron، حيث تتميز الحواسيب الآن بتصميمات مبسطة وجديدة مع مستشعرات فتح الغطاء، وقارئات بصمات أصابع اختيارية، ومقاييس حرارية قابلة للتكيف، وشحن سريع بنسبة 80 في المئة في 60 دقيقة.

وأصبح جهاز Inspiron 14 من فئة اثنان في واحد يدعم كلاً من معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر و AMD Ryzen 5000، إلى جانب حصول Inspiron 16 Plus على شاشة بدقة 3K ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 ورسومات NVIDIA GTX أو RTX المنفصلة الاختيارية ونظام إدارة حرارية أكثر قوة.

وقالت دل: الحاسب أكثر من مجرد قطعة تقنية، إنه بوابة لشغفك وعملك ولعبك ومن أنت، ولا شيء يجعلك أقرب إلى الأشياء المهمة أكثر من سلسلة Inspiron الجديدة، التي تتميز بمجموعة تُمكّن حرية التعبير والتواصل.

ومن المفترض أن يكون جهاز Inspiron 14 من فئة اثنان في واحد متاحًا للشراء في أمريكا الشمالية في 4 مايو بدءًا من 729 دولار أمريكي، بينما يصل نموذج Inspiron 16 Plus إلى رفوف المتاجر في 3 يونيو بسعر يبدأ من 949.99 دولار.





